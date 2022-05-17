19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 103. ve Gençlik Haftasının 40. yıl dönümü etkinlikleri Gençlik yürüyüşü ve su sporları gösterisi ile 15 Mayıs Pazar günü başladı.Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu’nun Atatürk Büstüne çelenk sunmasıyla başlaya program Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla devam etti. Ardından gençlik yürüyüşü gerçekleşti. Daha sonra limanda su branşları tanıtımı gerçekleşti.Program Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Gençlik ve Spor Müdürü M. Cemil Şenöz, Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, diğer daire müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve halk katıldı.İlçemizde yaşayan gençler spor yeteneklerini sergiledi. Dağcılık faaliyeti gerçekleştiren grup Eğirdir Kalesinden iniş yaptı. Çeşitli müzik aletleriyle yeteneklerini sergileyen öğrencilerle uzun süre sohbet eden Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Protokol sporcuların nefes kesen gösterilerine de eşlik ettiler.Akşam ise Fener Alayı yürüyüşü ve konser görülmeye değerdi. Her şey güzel giderken konserin başlamasından kısa bir süre sonra başlayan yağmurun azizliğine uğrayan katılımcılar program erken bitmesine bir nebzede olsa üzüldüler.Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Gök ilçemize konser için gelen sanatçılarla makam odasında uzun süre sohbet ederek hediye takdiminde bulundular. Gençlik Haftası etkinlikleri bugün bisiklet şenliği ve akşam tiyatro gösterisi ile dolu dolu devam edecek.Eğirdir Kaymakamlığı