Isparta'da iş arayanlar için önemli bir duyuru

1231 Büro Personeli

130 Destek Personeli

27 Koruma Güvenlik Görevlisi

4 Teknisyen

: Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Personel alımı yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu, toplamda 1392 sözleşmeli personel alacak. Bu personellerin dağılımı ise şu şekildedir:Başvurular başlamış olup, 11 Ekim tarihine kadar devam edecektir. Bu iş ilanına başvurmak isteyen adaylar, detaylı bilgilere ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilirler. İş arayanlar için bu alım önemli bir fırsat olabilir, bu nedenle başvuru tarihlerini takip etmekte fayda var.