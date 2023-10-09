Isparta'da iş arayanlar için önemli bir duyuru
: Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Personel alımı yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu, toplamda 1392 sözleşmeli personel alacak. Bu personellerin dağılımı ise şu şekildedir:
- 1231 Büro Personeli
- 130 Destek Personeli
- 27 Koruma Güvenlik Görevlisi
- 4 Teknisyen
Başvurular başlamış olup, 11 Ekim tarihine kadar devam edecektir. Bu iş ilanına başvurmak isteyen adaylar, detaylı bilgilere ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilirler. İş arayanlar için bu alım önemli bir fırsat olabilir, bu nedenle başvuru tarihlerini takip etmekte fayda var.