Isparta Belediye Meclisi'nde Arsa Satışına Muhalefet Şerhi

Isparta Belediye Meclisi, Mayıs ayının son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, bazı arsaların satışı konusu gündeme geldi. Ancak arsa satışına ilişkin hazırlanan rapora muhalefet partileri şerh koydu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclisi Hesiyası Hasan Karaca, şerh kararıyla ilgili olarak, "Tamamına değil, ancak kısmi satışa karşıyız" dedi. Ayrıca, kat karşılığı arsa satışından da gelir elde ettiklerini ve bu geliri belediye hizmetlerinde kullandıklarını belirtti. Başkan Başlayılmen, kat karşılığı verilen yerlerde müteahhitlerin işlerini yarıda bırakmasının yaşandığına dikkat çekti.

Başkan Başlayılmen, "Biz üretip satmakla mükellefiz, belediyecilik budur" diyerek, satılan arsaların insanların konut yapması için satıldığını ve alınan her liranın nereye harcandığını bildiklerini söyledi. İlgili madde, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin red oyuna karşı AK Parti ve bağımsız üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Bu gelişme, Isparta Belediye Meclisi'nde arsa satışı konusundaki görüş ayrılıklarını ve muhalefetin şerh koymasını yansıtmaktadır. Meclis üyeleri, kentteki arsa satışlarına ilişkin farklı görüşlere sahiptir.