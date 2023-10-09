Isparta'da 8’i dişi 14 alageyik doğaya salındı

Isparta'da gerçekleştirilen doğa koruma çalışmaları kapsamında, 8 dişi ve 14 erkek alageyik doğal yaşama bırakıldı. Doğal Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, yaban hayatının korunmasına ve artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Alageyiklerin doğal yaşama bırakılma anları, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Bu tür çalışmalar, yerel ekosistemin korunması ve biyoçeşitliliğin artırılması için önemli adımlardır. Bölgede izleme ve foto kapan çalışmalarının devam etmesiyle, alageyiklerin yeni yaşam alanlarına uyum sağladığı gözlemleniyor. Bu tür çalışmaların sürdürülmesi, doğal yaşamın korunması ve dengeyi sağlamak için kritik bir rol oynar.



Alageyiklerin doğal olarak ve genetiği bozulmamış yaşam alanı olan Türkiye'deki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan Alageyik Üretme Merkezi, bu yıl tüm zamanların en yüksek yavru sayısına ulaştı. Geçen yıl 34 yavru doğduktan sonra bu yıl 41 yavru daha doğarak bölgedeki Alageyik sayısı 203'e yükseldi. Bu çalışmalar, türün devamlılığını ve korunmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, Alageyik Üretme İstasyonundan daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da erişkin dişi ve erkek bireylerin başka yaşam alanlarına nakledilmesi planlanıyor. Bu nakillerle, Alageyiklerin popülasyonunun farklı bölgelere yayılması ve türün sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Geçmişte Aydın ilindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı, Muğla ilindeki Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Antalya ilindeki Manavgat ilçesindeki Beydiğin bölgesine Alageyikler nakledilmiş ve başarılı yerleştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu tür çalışmalar, yerel biyoçeşitliliği korumak ve türlerin doğal yaşam alanlarını genişletmek için önemlidir.



