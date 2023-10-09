28 Yıl Sonunda Tamamlanan Balkonak Göleti Çiftçilere Büyük Kolaylık Sağlayacak

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Balkonak köyünde, 28 yıl önce yapımına başlanan ve nihayet tamamlanan gölet projesi, çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Balkonak göleti, Gölsu projesi kapsamında 1995 yılında köy hizmetleri tarafından inşa edilmeye başlandı ve sonunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı.

Balkonak göleti, 27 metre yüksekliği ve 1.75 milyon metrekare su biriktirme hacmi ile büyük bir su kaynağı oluşturuyor. Bu proje sayesinde çiftçilerin su sıkıntısı giderilmiş olacak. Balkonak köyü Muhtarı İsmail Başoda, göletin havza, kaynak ve sulama altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Gölette su tutmaya 2022 yılında başlandığını ve bu yıl toplam 5890 dekar tarım arazisine su verildiğini açıkladı. Başoda, bölgede çoğunlukla kuru tarım yapıldığını ancak şu anda birçok çiftçinin mısır, yonca ve sofralık üzüm gibi ürünler yetiştirmeye başladığını ifade etti.

Yapılan projenin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Başoda, bu tür tarım desteklemeleri ve altyapı çalışmalarının köylülerin kentlerden köye dönmesini teşvik edeceğini ve tarım sektörünü canlandıracağını söyledi. Balkonak göleti, uzun yıllar süren bir beklemenin ardından çiftçilere daha verimli ve sürdürülebilir tarım yapma fırsatı sunacak.