Isparta Ülkü Ocaklarının ev sahipliğinde düzenlenen “Bozkurt’lar Turnuvası” bölge şampiyonası sona erdi. Antalya, Konya, Burdur, Karaman, Afyon ve Isparta Ülkü Ocaklarının katılımı ile gerçekleşen organizasyon Batıkent halısahada gerçekleşti. Turnuvanın bitiminden sonra ocağımızda ilimizin yöresel yemeklerinden ikram edildi. Kalabalık geçen faaliyete katılım sağlayan Ziya Nuhoğlu, Ahmet Kaya, Abdullah Metin ve Tevfik Katırcıoğlu’na gayretlerinden dolayı ocağımız gençlerine teşekkür ederim. Bölge şampiyonu olan Konya Ülkü Ocakları futbol takımını tebrik ederim.