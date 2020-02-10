ANALİG JUDO TAKIMLARIMIZ YARI FİNALDE

Isparta Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Kız - Erkek takımlarımız Denizli'de düzenlenen grup müsabakalarında yarı finale yükselme başarısı gösterdi.ANALİG Judo takımlarımız 07 - 08 Mart 2020 tarihlerinde Burdur'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Yarı final müsabakalarında Türkiye finallerine yükselmek için mücadele edecek.Sporcularımız ve antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü