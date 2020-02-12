Isparta Orman Bölge Müdürümüzden Göreve Başlayan Sütçüler Müdürüne Ziyaret

Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy 11.02.2020 tarihinde Sütçüler İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdürü olarak göreve başlayan Ayhan Arat’ a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bölge Müdürümüze, Bölge Müdürlüğümüz Personel Şube Müdürü Sezai Özkan da eşlik ettiBölge Müdürlüğümüz Refik Ulusoy Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Makine ve İkmal Şube Müdürü iken Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğüne İşletme Müdürü olarak atanarak göreve başlayan Ayhan Arat’a Hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve İşletme bünyesinde görev yapan idari personelleri İşletme Müdürü odasında toplayarak Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü 2020 yılı program ve uygulamaları karşılıklı olarak değerlendirildi.İşletme Müdürlüğünde değişik işlerde çalışan ve mülakat sınavını kazanarak atamayı bekleyen 7 adet orman mühendisine hayırlı olsun diyerek, çalışma ve özel hayatlarında önceliklemeleri gerekli konularda tavsiyelerde bulundu.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Yeni Sütçüler Orman İşletme Müdürü Ayhan Arat ve çalışma ekibine 2020 yılı programlarının tam olarak gerçekleştirilmesiyle ilgili talimatta bulunarak şimdiye kadar yapılan başarılı çalışmalarla ilgili İşletme Müdürlüğü görevini devreden Fahri Kaya ve tüm personele teşekkür etti.