BELEDİYEDEN ÇOK HIZLI MÜDAHALE

Yalvaç’ta, Öğleden sonra kar yağışının aniden bastırmasıyla birlikte Yalvaç Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü temizlik ekipleri yol açma, tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına başladı.Kar yağışının öğleden sonra başlayıp ve giderek şiddetlenmesi üzerine Yalvaç Belediyesi anında müdahale ile karla mücadele çalışmalarına başladı. Greyder, kepçe ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü kar yağışının da devam etmesi üzerine çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü Başta Hastane yolu, Ana Caddeler ve yetişebildikleri tüm yollarda yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ederken, Zabıta Müdürlüğü Temizlik İşleri de tüm personeliyle birlikte kaldırımları temizlemek üzere seferber olmuş durumda.