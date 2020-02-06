Isparta Orman Bölge Müdürlüğü 2020 yılında 7.181.614 dekar Orman Alanının Planlama Çalışmalarına Başlandı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü planları biten 7.181.614 dekar orman alanının 10 yıllık planlamasını 2020 yılında gerçekleştirilecektir.Orman Bölge Müdürlüğümüz planları biten 7 Orman İşletme Müdürlüğü, 49 Orman İşletme Şefliğine ait 7.181.614 dekar orman alanının, yeniden 10 yıllık planlanmasını 2020 yılında tamamlayarak ormanlarının sürekliliğinin ve biyolojik çeşitliliğinin korunmasını sağlayacaktır.Bu kapsamda Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret eden, Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı Murat Çevirme, Daire Başkan Yardımcısı Ali Özel, Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisi Burhan Aydoğan, Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü İsmail Hacıoğlu, Şube teknik elemanları, İşletme Müdür Yardımcıları ve İhale personeli ile toplantı yapılarak planlama sürecine ilişkin görüş alışverişi ve bilgilendirme çalışması yapıldı.Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanı Murat Çevirme Bölge Müdürümüzü ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Uusoy da Daire Başkanımız Murat Çevirme ve ekibine Bölge Müdürlüğümüze yaptıkları ziyaret ve verdikleri destek için teşekkür etti.