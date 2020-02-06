İL GENEL MECLİSİ AKSU’DA TOPLANDI

İl Genel Meclisinin Şubat ayı 4. birleşim toplantısı Isparta’nın Aksu ilçesinde İl Genel Meclis Başkanı Serkan KESKiN başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü, komisyon raporları okunarak meclis üyelerin oylarına sunuldu.Toplantı sonunda İl Genel Meclis Başkanı Serkan keskin'e ve Isparta İl Özel İdare Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu’na plaket takdim edildi. Isparta İl Özel İdare Genel Sekreteri Zadeoğlu’nun plaketini Genel Sekreter Yardımcısı Av. Abdullah Çelik aldı. Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman da hizmetlerinden dolayı İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin'e teşekkür etti.