İşkur Isparta İl Müdürlüğü, dezavantajlı bireyler TYP

İşkur Isparta İl Müdürlüğü, dezavantajlı bireyleri topluma kazandırmak ve istihdam sağlamak amacıyla toplum yararına programlarını sürdürmektedir. Bu programlar kapsamında engelli, yaşlı, eski hükümlü, ve ekonomik olarak dezavantajlı gruplara iş imkanları sunulmaktadır.2023 yılında Isparta'da toplum yararına programlar kapsamında 474 dezavantajlı birey sürekli olarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmiştir. Bu programlar sayesinde aile müdürlüklerinde, yaşlı bakım evlerinde, okullarda temizlik işlerinde, kültür ve turizm alanlarında, gençlik ve spor müdürlüklerinde çeşitli görevler üstlenmektedirler.İşkur Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, bu programlar için belirli aralıklarla duyuruların yapıldığını ve süreli olarak çalışmak isteyen vatandaşların başvurabileceğini belirtmiştir. Programlar, uzun süre işsiz kalmış veya çalışma hayatından uzak kalmış olan kişilere istihdam fırsatları sunarak sosyal ve ekonomik katkı sağlamaktadır.Toplum yararına programları gençler ve çalışabilecek durumda olan kişiler için uygun olmayabilir. Bu programlar daha çok dezavantajlı gruplara yöneliktir ve bu grupların istihdam edilmesini hedeflemektedir. Genç ve çalışabilecek durumda olan kişilere ise daha kalıcı ve ömür boyu iş imkanları tavsiye edilmektedir. Programlar düzenli olarak açılmamakta, ihtiyaca göre düzenlenmektedir. Başvurular İşkur'un internet sitesi ve basın duyuruları aracılığıyla yapılabilir.