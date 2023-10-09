"Eğirdir Gölü Su Seviyesi Düşüyor: Isparta'dan Kurtarma Çalışmaları Başlıyor"

Isparta'nın eşsiz güzellikteki Eğirdir Gölü, son yıllarda su seviyesinin düşmesiyle endişe veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, gölün tarım ve turizm için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, gölün kurtarılması için akademisyenler ve teknik ekip ile çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. Şenol, gölün geçmişte turistler için cazibe merkezi olduğunu ancak son yıllarda turist akınının azaldığını belirtti ve gölün askeri varlığının da olduğunu hatırlattı. Isparta'da Eğirdir Gölü'nün kurtarılması için somut adımlar atılacağını ifade etti.



















Isparta'nın eşsiz güzellikteki Eğirdir Gölü, son yıllarda su seviyesinin düşmesiyle endişe veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, gölün tarım ve turizm için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, gölün kurtarılması için akademisyenler ve teknik ekip ile çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. Şenol, gölün geçmişte turistler için cazibe merkezi olduğunu ancak son yıllarda turist akınının azaldığını belirtti ve gölün askeri varlığının da olduğunu hatırlattı. Isparta'da Eğirdir Gölü'nün kurtarılması için somut adımlar atılacağını ifade etti.

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Türkiye'nin yedi renkli gölü, Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü Eğirdir.Son yıllarda su çekilmeleri nedeniyle gündeme gelen Eğirdir Gölü alarm veriyor.Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, günden güne su seviyesi azalanan Eğirdir Gölü'yle ilgili açıklamalarda bulundu.Eğirdir Gölü'nün hem tarım için hem de turizm için büyük önem taşıdığına vurgu yapan İl Başkanı Şenol, en kısa sürede gölün kurtarılması için konuyla ilgili akademisyenler ve teknik ekiple bir takım çalışmalar yapacağız dedi.Vedat Şenol; ''Eğirdir Gölü Türkiye'nin dördüncü büyük gölü göl çekiliyor. Yani burada yani gerçekten Eğirdir Gölü üzerine çok güzel bir çalışma yapılması akademisyenlerden ve özellikle teknik olarak bilgi sahibi kurumlardan görüş alınarak orada bir faaliyetler, etkinlikler yapmayı düşünüyoruz.Gölümüz önemli, hem turistik önemi var hem de gerçekten çok önemli, coğrafi olarak da güzel bir göl. Geçmişte turistler geliyordu, şimdi kimse gelmiyor mesela. Aynı zamanda askeri yapısı da biliyorsunuz orada devam ediyor.Orada bir gelişmelerin olması gerektiğine inanıyoruz, çalışacağız.'' Dedi.