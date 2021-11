Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Karagöz,

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ‘ü ziyaret etti.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ü makamında ziyaret eden İl Müdürü Karagöz kayıt dışı istihdamın çalışanların SGK'ya hiç bildirilmemesi veya çalışma sürelerinin ya da ücretlerinin eksik bildirilmesi olduğu, kayıt dışı istihdamın işçi, işveren ve kamu yönetimi açısından olumsuz sonuçları, kayıtlı istihdamın avantajları, işyerinde kayıt dışı istihdamın tespiti halinde yüksek idari para cezaları ile karşılaşılacağı, iş kazası durumunda adli ve ağır idari sorumluluklar doğacağı, sigorta prim teşviklerinden yararlanılamayacağı, işverenlerin en geç işçi çalıştırılmaya başladıkları gün işyeri bildirgesi ile işyeri tescili yaptırmaları gerektiği, çalıştırdıkları işçiyi en geç çalıştırmaya başladıkları tarihten 1 gün önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile ve işçinin işten ayrılması halinde en geç 10 gün içerisinde işten ayrılış bildirgesi ile bildirmeleri gerektiğini, ay içinde çalıştırılan sigortalıların prime esas kazançlarını (brüt ücretlerini), çalıştıkları gün sayılarını ve mesleklerini de içeren bilgilerini izleyen ayın 26’sı saat 23:59’a kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamesi belgesi ile bildirilmesi gerektiği, yapılan incelemelerde bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde 2021 yılı için en az 7.155 TL. idari para cezası uygulanacağı, ayrıca bu çalışmalara ait primlerin gecikme cezası ve faiziyle tahsil edileceği, bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyetinin ödenecek primin yaklaşık 10 katı olduğu, ayrıca sigortasız işçinin iş kazası geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderlerin işverenden talep edileceği, işçilerin ücretlerinin eksik bildirilmesi durumunda aylık asgari ücretin 1/10'undan az, 2 katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında ceza uygulanacağı, işçilerin meslek kodlarının iş yerinde fiilen yaptıkları işe uygun şekilde bildirilmemesi halinde her bir ay için 1 asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin 1/10'u tutarında ceza uygulanacağı konularında bilgiler verdi. Karagöz; ' Türkiye çapında 5 ve daha fazla çalışanı bulunan iş yerlerinin işçilerine yapacakları ücret ve her türlü ödemenin banka aracılığı ile gerçekleştirilmesi gerektiği, işçinin iş kazası geçirmesi halinde derhal kolluk kuvvetlerine ve kazadan sonraki 3 işgünü içinde SGK’ ya bildirmesi gerektiği, iş kaz ası bildiriminin yapılmaması durumunda işyerinin tehlike sınıfına göre yaklaşık 15.345 TL’ye kadar (2021 yılı için) idari para cezası uygulanacağı, ayrıca sigortalıya Kurumun yapmış olduğu masrafların (sağlık yardımları ve sigortalıya veya yakınlarına yapılan ödemeler) tarafınıza rücu edilmesinin söz konusu olacağı, yabancı uyruklu kişileri çalıştırmadan önce çalışma izni alınması gerektiği, çalışma izni başvurusunun https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/ eizin web adresinden yapabileceği, çalışma izni olmadan yabancı işçi çalıştırılması durumunda 11.796 TL’ye kadar (2021 yılı için) idari para cezası uygulanacağı, SGK’ ya bildirilen işçilerinize ait sosyal güvenlik primlerinin takip eden ayın sonuna kadar ödemesi gerektiği, prim ödemelerinin Kurumun anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla veya kredi kartı ile yapılabileceği, ülkemizde işverenlerin üzerindeki mali yükleri azaltarak kayıtlı istihdamı artırmak amacıyla 22 farklı sigorta primi teşviki uygulandığı, Bu teşvikler neticesinde, sosyal güvenlik primlerinin önemli bir kısmı Devlet tarafından karşılanabildiği, gelir vergisi mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkârlar, şirket ortakları, çiftçiler, köy ve mahalle Muhtarları, jokey ve antrenörler ile İsteğe bağlı sigortalıların 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayıldığı, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının kendileri tarafından beyan edilen prime esas kazançlarının %34,5’i (isteğe bağlı sigortalılar için bu oran %32’dir) oranında prim ödediği, 4/b (Bağ-Kur) 5 puanlık prim teşvikinde %34,5 prim oranının %29,5’e düştüğü, bu şekilde teşvikten yararlanan sigortalılarımız aylık prim ödemelerinde yaklaşık %15 oranında tasarruf sağlandığı, 2021 yılı için esnaf sigortalılarımız 1.234,24 TL yerine 1.055,36 TL, tarım sigortalılarımız ise 1.151,96 TL yerine 985,01 TL prim ödediği, 4/b (Bağ-Kur) 5 puanlık prim teşvikinden Gelir vergisi mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkârlar, şirket ortakları, kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar, jokey ve antrenörler 4/b (BAĞ-KUR) sigortalılıkları devam ettiği sürece prim teşvikinden yararlanabilecekleri, 4/b (Bağ-Kur) 5 puanlık prim teşvikinden yararlanabilmek için primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, Sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması ya da borçların taksitlendirilmiş/ yapılandırılmış ve taksitlendirmenin/ yapılandırmanın devam ediyor olması gerektiği, 4/b (Bağ-Kur) 5 puanlık prim teşvikinden şartları taşıyan sigortalıların, herhangi bir başvuruda bulunmaksızın otomatik olarak yararlandırıldığı, 4/b (Bağ-Kur) Genç Girişimci prim teşviki kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa vergi mükellefi olarak 4/b kapsamında sigortalılığı başlatılanların primleri bir yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılandığı, Genç girişimci teşviki kapsamında 2021 yılı prim oranlarına göre Hazinece karşılanan 1 yıllık sigorta prim toplamı; her bir sigortalı için 14.810,88 TL olduğu, 4/b (Bağ-Kur) Genç Girişimci prim teşvikinden yararlanabilmek için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak, mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak, 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa vergi mükellefi olarak 4/b kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmak, kendi işinde fiilen çalışıyor veya işi sevk ve idare ediyor olmak şartlarının olduğu, 4/b (Bağ-Kur) Genç Girişimci prim teşvikinden yararlanabilmek için faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde ortaklar arasından sadece en genç ortak sigorta prim teşvikinden faydalanabileceği, prim teşvikinden faydalanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerektiği, ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamayacağı, ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması durumu hariç, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerektiği, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerektiği, 4/b (Bağ-Kur) Genç Girişimci prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesi ile bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerince yapılacağı, konularında bilgilendirmelerde bulundu. Uzun süren ziyarette Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Karagöz, 2021 yılı Rehberlik ve Bilgilendirme programı kapsamında hazırlanan broşürleri takdim etti.

Ziyaret ve bilgilendirmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gök, İl Müdürü Karagöz ‘e teşekkür etti.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler)