GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürü Karagöz'den Başkan Gök'e Ziyaret

Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürü Karagöz'den Başkan Gök'e Ziyaret
TÜRKİYE
46 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDAISPARTA FUAR
Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Karagöz,
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ‘ü ziyaret etti.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ü makamında ziyaret eden İl Müdürü Karagöz kayıt dışı istihdamın çalışanların SGK'ya hiç bildirilmemesi veya çalışma sürelerinin ya da ücretlerinin eksik bildirilmesi olduğu, kayıt dışı istihdamın işçi, işveren ve kamu yönetimi açısından olumsuz sonuçları, kayıtlı istihdamın avantajları, işyerinde kayıt dışı istihdamın tespiti halinde yüksek idari para cezaları ile karşılaşılacağı, iş kazası durumunda adli ve ağır idari sorumluluklar doğacağı, sigorta prim teşviklerinden yararlanılamayacağı, işverenlerin en geç işçi çalıştırılmaya başladıkları gün işyeri bildirgesi ile işyeri tescili yaptırmaları gerektiği, çalıştırdıkları işçiyi en geç çalıştırmaya başladıkları tarihten 1 gün önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile ve işçinin işten ayrılması halinde en geç 10 gün içerisinde işten ayrılış bildirgesi ile bildirmeleri gerektiğini, ay içinde çalıştırılan sigortalıların prime esas kazançlarını (brüt ücretlerini), çalıştıkları gün sayılarını ve mesleklerini de içeren bilgilerini izleyen ayın 26’sı saat 23:59’a kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamesi belgesi ile bildirilmesi gerektiği, yapılan incelemelerde bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde 2021 yılı için en az 7.155 TL. idari para cezası uygulanacağı, ayrıca bu çalışmalara ait primlerin gecikme cezası ve faiziyle tahsil edileceği, bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyetinin ödenecek primin yaklaşık 10 katı olduğu, ayrıca sigortasız işçinin iş kazası geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderlerin işverenden talep edileceği, işçilerin ücretlerinin eksik bildirilmesi durumunda aylık asgari ücretin 1/10'undan az, 2 katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında ceza uygulanacağı, işçilerin meslek kodlarının iş yerinde fiilen yaptıkları işe uygun şekilde bildirilmemesi halinde her bir ay için 1 asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin 1/10'u tutarında ceza uygulanacağı konularında bilgiler verdi. Karagöz; ' Türkiye çapında 5 ve daha fazla çalışanı bulunan iş yerlerinin işçilerine yapacakları ücret ve her türlü ödemenin banka aracılığı ile gerçekleştirilmesi gerektiği, işçinin iş kazası geçirmesi halinde derhal kolluk kuvvetlerine ve kazadan sonraki 3 işgünü içinde SGK’ ya bildirmesi gerektiği, iş kaz ası bildiriminin yapılmaması durumunda işyerinin tehlike sınıfına göre yaklaşık 15.345 TL’ye kadar (2021 yılı için) idari para cezası uygulanacağı, ayrıca sigortalıya Kurumun yapmış olduğu masrafların (sağlık yardımları ve sigortalıya veya yakınlarına yapılan ödemeler) tarafınıza rücu edilmesinin söz konusu olacağı, yabancı uyruklu kişileri çalıştırmadan önce çalışma izni alınması gerektiği, çalışma izni başvurusunun https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/ eizin web adresinden yapabileceği, çalışma izni olmadan yabancı işçi çalıştırılması durumunda 11.796 TL’ye kadar (2021 yılı için) idari para cezası uygulanacağı, SGK’ ya bildirilen işçilerinize ait sosyal güvenlik primlerinin takip eden ayın sonuna kadar ödemesi gerektiği, prim ödemelerinin Kurumun anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla veya kredi kartı ile yapılabileceği, ülkemizde işverenlerin üzerindeki mali yükleri azaltarak kayıtlı istihdamı artırmak amacıyla 22 farklı sigorta primi teşviki uygulandığı, Bu teşvikler neticesinde, sosyal güvenlik primlerinin önemli bir kısmı Devlet tarafından karşılanabildiği, gelir vergisi mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkârlar, şirket ortakları, çiftçiler, köy ve mahalle Muhtarları, jokey ve antrenörler ile İsteğe bağlı sigortalıların 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayıldığı, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının kendileri tarafından beyan edilen prime esas kazançlarının %34,5’i (isteğe bağlı sigortalılar için bu oran %32’dir) oranında prim ödediği, 4/b (Bağ-Kur) 5 puanlık prim teşvikinde %34,5 prim oranının %29,5’e düştüğü, bu şekilde teşvikten yararlanan sigortalılarımız aylık prim ödemelerinde yaklaşık %15 oranında tasarruf sağlandığı, 2021 yılı için esnaf sigortalılarımız 1.234,24 TL yerine 1.055,36 TL, tarım sigortalılarımız ise 1.151,96 TL yerine 985,01 TL prim ödediği, 4/b (Bağ-Kur) 5 puanlık prim teşvikinden Gelir vergisi mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkârlar, şirket ortakları, kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar, jokey ve antrenörler 4/b (BAĞ-KUR) sigortalılıkları devam ettiği sürece prim teşvikinden yararlanabilecekleri, 4/b (Bağ-Kur) 5 puanlık prim teşvikinden yararlanabilmek için primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, Sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması ya da borçların taksitlendirilmiş/ yapılandırılmış ve taksitlendirmenin/ yapılandırmanın devam ediyor olması gerektiği, 4/b (Bağ-Kur) 5 puanlık prim teşvikinden şartları taşıyan sigortalıların, herhangi bir başvuruda bulunmaksızın otomatik olarak yararlandırıldığı, 4/b (Bağ-Kur) Genç Girişimci prim teşviki kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa vergi mükellefi olarak 4/b kapsamında sigortalılığı başlatılanların primleri bir yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılandığı, Genç girişimci teşviki kapsamında 2021 yılı prim oranlarına göre Hazinece karşılanan 1 yıllık sigorta prim toplamı; her bir sigortalı için 14.810,88 TL olduğu, 4/b (Bağ-Kur) Genç Girişimci prim teşvikinden yararlanabilmek için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak, mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak, 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa vergi mükellefi olarak 4/b kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmak, kendi işinde fiilen çalışıyor veya işi sevk ve idare ediyor olmak şartlarının olduğu, 4/b (Bağ-Kur) Genç Girişimci prim teşvikinden yararlanabilmek için faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde ortaklar arasından sadece en genç ortak sigorta prim teşvikinden faydalanabileceği, prim teşvikinden faydalanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerektiği, ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamayacağı, ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması durumu hariç, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerektiği, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerektiği, 4/b (Bağ-Kur) Genç Girişimci prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesi ile bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerince yapılacağı, konularında bilgilendirmelerde bulundu. Uzun süren ziyarette Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Karagöz, 2021 yılı Rehberlik ve Bilgilendirme programı kapsamında hazırlanan broşürleri takdim etti.
Ziyaret ve bilgilendirmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gök, İl Müdürü Karagöz ‘e teşekkür etti.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler)
 

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber Ajansı: Gates Kovid-19'un biteceği tarihi açıkladı
EGZOZCU MURAT'IN 2. ŞUBESİ DUALARLA AÇILDI
ISPARTALI ATLETLERİMİZDEN BÜYÜK BAŞARI
ISPARTA'DA BÖLGENİN EN BÜYÜK TARIM VE HAYVANCILIK FUARI BAŞLADI 2021
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'NİN 7 ŞUBESİ AÇILIYOR
Isparta'da Dural Yapı ile Yalıtım, Mantolama ve Komple Tadilat Projeleri
Isparta Burdur Dostluk Yolu'nda yeni gelişme
ISPARTA’DA DAİRE DOLANDIRICILIĞI OLAYI
Rektör Çarıkçı, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanını Makamında AğırladıREKTÖR ÇARIKÇI, TÜRKİYE ULUSAL AJANSI BAŞKANINI MAKAMINDA AĞIRLADI
GENÇLİK, SPOR VE YURT YATIRIMLARI ELE ALINDIGENÇLİK, SPOR VE YURT YATIRIMLARI ELE ALINDI
Isparta Şehir Hastanesi'nde “Dünya Prematüre Günü” ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ'NDE “DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ”
Yeşilay alkol bağımlılığıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyorYEŞİLAY ALKOL BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELESİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Isparta'da mahalle sosyal tesisleri tek tek elden geçiriliyorISPARTA'DA MAHALLE SOSYAL TESİSLERİ TEK TEK ELDEN GEÇİRİLİYOR
Gülevler ve Vatan mahallelerinde kilit parke taşı çalışmasıGÜLEVLER VE VATAN MAHALLELERİNDE KİLİT PARKE TAŞI ÇALIŞMASI
Isparta'da Eğitim Değerlendirme ToplantısıISPARTA'DA EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Isparta'da 30 yıllık özlem sona eriyorISPARTA'DA 30 YILLIK ÖZLEM SONA ERİYOR
Isparta'da insansız tarım aracı... ZihaISPARTA'DA İNSANSIZ TARIM ARACI... ZİHA
Isparta'da atıl araziler üretime kazandırılıyorISPARTA'DA ATIL ARAZİLER ÜRETİME KAZANDIRILIYOR
Isparta'da simit zamlandıISPARTA'DA SİMİT ZAMLANDI
Virüsü bitirecek yeni umut!
Türkiye'de Dev Yatırım: 50 bin kişi işe alınacak!
BALIKTA LİDER KALİTEDE ÖNCÜ
Eylül Minel ile Isparta’nın gerçek ve doğal gül ürünleri e-ticaret’te
MEB'den 81 ile genelge! AÖL sınavlarıyla ilgili son dakika kararı
ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİ UYARIP TARİH VERDİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
isparta-erkek-bay-manikur-pedikur-salonu isparta-turko-turk-isi-lezzetler-doner-alo-paket-siparis isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Virüsü bitirecek yeni umut!Virüsü bitirecek yeni umut!15 Kasım 2021
ISPARTA’DA DAİRE DOLANDIRICILIĞI OLAYIISPARTA’DA DAİRE DOLANDIRICILIĞI OLAYI17 Kasım 2021
Türkiye'de Dev Yatırım: 50 bin kişi işe alınacak!Türkiye'de Dev Yatırım: 50 bin kişi işe alınacak!13 Kasım 2021
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'NİN 7 ŞUBESİ AÇILIYORÖNDER ŞEKERLEME AVM'NİN 7 ŞUBESİ AÇILIYOR18 Kasım 2021
Isparta'da 30 yıllık özlem sona eriyorIsparta'da 30 yıllık özlem sona eriyor16 Kasım 2021
MEB'den 81 ile genelge! AÖL sınavlarıyla ilgili son dakika kararıMEB'den 81 ile genelge! AÖL sınavlarıyla ilgili son dakika kararı12 Kasım 2021
Isparta'da simit zamlandıIsparta'da simit zamlandı16 Kasım 2021
Isparta'da atıl araziler üretime kazandırılıyorIsparta'da atıl araziler üretime kazandırılıyor16 Kasım 2021
Isparta Burdur Dostluk Yolu'nda yeni gelişmeIsparta Burdur Dostluk Yolu'nda yeni gelişme17 Kasım 2021
ISPARTA'DA 'BİR HAREKETİNE BAKAR HAYAT' SLOGANLI DENETLEMEISPARTA'DA 'BİR HAREKETİNE BAKAR HAYAT' SLOGANLI DENETLEME12 Kasım 2021
Isparta İl Afet Risk Azaltma Planı Sonuç Bildirgesi YayımlandıIsparta İl Afet Risk Azaltma Planı Sonuç Bildirgesi Yayımlandı13 Kasım 2021
ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİ UYARIP TARİH VERDİISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİ UYARIP TARİH VERDİ12 Kasım 2021
Isparta Haber: Çandır’da 12 Bin 503 Fidan Toprakla BuluştuIsparta Haber: Çandır’da 12 Bin 503 Fidan Toprakla Buluştu11 Kasım 2021
​Kaymakam Çelik, Sürücülerde Emniyet Kemeri Kontrolü Yaptı​Kaymakam Çelik, Sürücülerde Emniyet Kemeri Kontrolü Yaptı12 Kasım 2021
Eylül Minel ile Isparta’nın gerçek ve doğal gül ürünleri e-ticaret’teEylül Minel ile Isparta’nın gerçek ve doğal gül ürünleri e-ticaret’te12 Kasım 2021
BALIKTA LİDER KALİTEDE ÖNCÜBALIKTA LİDER KALİTEDE ÖNCÜ13 Kasım 2021
ISPARTA'DA SOSYAL YARDIM ALAN VATANDAŞLAR İŞVERENLE BULUŞTURULDUISPARTA'DA SOSYAL YARDIM ALAN VATANDAŞLAR İŞVERENLE BULUŞTURULDU12 Kasım 2021
Isparta'da insansız tarım aracı... ZihaIsparta'da insansız tarım aracı... Ziha16 Kasım 2021
Yeşilay alkol bağımlılığıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyorYeşilay alkol bağımlılığıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor17 Kasım 2021
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU12 Kasım 2021