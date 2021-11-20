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KIRSAL KALKINMA İLE EĞİRDİR'E YATIRIMLAR DAHA HIZLI GELECEK

KIRSAL KALKINMA İLE EĞİRDİR'E YATIRIMLAR DAHA HIZLI GELECEK
TÜRKİYE
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*KIRSAL KALKINMA İLE EĞİRDİR'E
YATIRIMLAR DAHA HIZLI GELECEK.
 
*BAŞKAN VELİ GÖK TANITIM İÇİN  TALİMAT VERDİ.
 
*HİBE DESTEKLERİNDEN YARARLANMAK ARTIK
DAHA KOLAY.
 
Isparta İl tarım Müdürlüğü, Eğirdir Belediye Başkanlığı  ve Eğirdir İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile vatandaşlarımızın menfaatlerine çalışmalar devam ediyor.
Dün saat 10.30'da MAREM toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Tarım Müdürü Ufuk Akçimen,  İl genel Meclisi Üyesi Sezgin Özdoğancı, Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Yaşar, Belediye Şirket Müdürü Ömer Yılmaz, Muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.  Eğirdir'de  Kırsal Kalkınma desteklemeleri 14.2. Etap kapsamında bilgilendirme  toplantısı düzenlendi. İlgili toplantı İl müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve örgütlenme Şube müdürlüğü Ziraat Yük. Müh. Dr. Said Bilginturan tarafından anlatıldı. Toplantıya Eğirdir ve köylerinden yaklaşık 70 kişi katıldı. Kırsal kalkınma altyapı ve ekonomik yatırımlar hakkında bilgilendirmeler yapılan toplantıda izletilen video ise artık çiftçilerimizin ve destek almak isteyen vatandaşlarımızın daha kolay bir şekilde faydalanabileceklerini gözler önüne serdi.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'na talimat vererek Kırsal Kalkınma Hibe destekleri için ilgili videonun tüm halkımıza izlettirilmesi, sosyal medya, ve basın yoluyla duyurusunun daha etkili yapılmasını istedi.
Özellikle Köy Muhtarlarımıza büyük görev düşüyor,Kırsal Kalkınma Destekleri konusunun halkımıza duyurulması ile daha çok yatırım ilçemize kazandırılarak hem ilçe halkımız, hem ilçemiz, hem de ülkemiz kazanacak. Kırsal Destekleme için tanıtım videosu Eğirdir Belediyesi Sosyal Medya Hesaplarından da yayınlanacak.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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