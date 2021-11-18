TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifinde icralık çiftçilere bir aylık ek süre verilmişti. Ancak çiftçiler yapılandırma şartlarının ağır olduğunu belirterek tepki göstermişlerdi. Söz konusu yapılandırmaya göre, 31 Temmuz 2021'e kadar yapılandırma başvurusunda bulunan icralık çiftçilerin, yapılandırma kapsamında borçlarının yüzde 30'u olan birinci taksidini 31 Ekim'e kadar ödemeleri gerekiyordu. Yasalaşan teklifte bu süre bir ay uzatılmıştı. Şimdi süre bir kez daha daralıyor.Bu durumla ilgili CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı'dan da açıklama geldi. Başkan Halıcı, "Çiftçi demek emek ve üretmek demektir. Ülkenin kalkınması, ihracat ve ihtiyaçları karşılama konusunda üreticilerimize tam destek verilmeli. Çiftçimizin yeni sezonda üretime ara vermeden devam edebilmesi için bu destekler ise ete kemiğe bürünmeli ve yaklaşan krediler faizsiz olarak ertelenerek bu destek onlara hissettirilmeli. Zira çiftçinin hem kuraklık hem pandemi ile birlikte dayanacak hali kalmadı. Kaldı ki çiftçimiz borcuna da itiraz etmiyor. Yalnızca zor duruma düşmemek adına borçlarının faizsiz ertelenmesini talep ediyor. Biz de bu konuda çiftçimize destek çıkıyor ve faizsiz erteleme konusunda bir kez daha buradan sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.