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BEST Isparta’nın düzenlemiş olduğu HBEC’20

BEST Isparta’nın düzenlemiş olduğu HBEC’20
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Eğirdir Belediyesi Bülteni

BEST Isparta’nın düzenlemiş olduğu HBEC’20
Eğirdir Belediyesi’nin destekleri ile gerçekleşiyor!
Eğirdir Dündarbey Anadolu Lisesinde gerçekleşen programın açılışına Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün şehir dışında olması nedeni ile Eğirdir Belediye Başkan Yardımcımız M. Erhan SAVRAN ve Belediye Şirket Müdürümüz Ömer YILMAZ ile Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU’da katıldı. Okul Müdürü Sami ÖZER ve okul öğrencileri proje kapsamında hazırlanarak yarışmaya girdiler.

BEST (Board of European Students of Technology) Nedir ?
Board of European Students of Technology (Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu); 34 ülke 96 üniversitede lokal grubu bulunan, 3300’den fazla aktif üye ile çalışan, kar amacı gütmeyen, apolitik ve gönüllülük ilkesi ile çalışan uluslararası bir öğrenci topluluğudur. 1989 yılında kurulmuş olan ve her geçen gün büyümeye devam eden BEST, şirket-öğrenci-üniversite üçgeni arasındaki bağların güçlenmesini, ortak amaçlar doğrultusunda bir noktada buluşmalarını ve gelişen, dinamik ve yenilikçi bir öğrenci profili yaratmayı hedefler. “Öğrencileri Geliştirmek” misyonunu benimseyen BEST, bu amaç doğrultusunda, Avrupa’nın önde gelen üniversitelerindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerini tamamlamalarına ve kariyer planlamalarına yardımcı olabilmek için çeşitleri eğitimler ve etkinlikler düzenler.

Türkiye’de ise BEST; Süleyman Demirel Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi olmak üzere toplam 6 üniversitede aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir.

BEST Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, 2014 yılında ‘’Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Öğrencileri’’ adı altında kurulmuştur.

''Gelişimin Sürdürülebilirliği'' misyonunu benimsemiş olan BEST Isparta, düzenlediği etkinliklerle, Süleyman Demirel Üniversitesindeki öğrencilere şirketlerle buluşma imkanı sağlar ve bu sayede öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve akademik kariyerlerine katkıda bulunur.

HBEC (High School BEST Engineering Competition) Nedir ?

Türkçe açılımı Isparta Liseler Arası Mühendislik Yarışması olan HBEC, BEST Isparta’nın lise öğrencilerinin mühendislik alanında ilgisini çekmek, bilgilendirmek ve doğru meslek seçimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla yapmış olduğu etkinliktir.

Takım tasarımı kategorisinde gerçekleştirilen HBEC’de yarışmacı takımlara, yarışmanın başlamasıyla birlikte bir hikaye içerisinde sorun verilir. Yarışmacılardan, yarışma süresi boyunca, bu soruna çözüm üreterek bir prototip yaratmaları istenir. Yaratacakları prototip için HBEC Market masasını kullanan yarışmacılar buradan istedikleri materyalleri hayali para ile satın alarak çalışmalarını gerçekleştirir. Yarışma sonucunda jurilere sunumlarını yapan takımların değerlendirmeleri; tasarım, harcanan para, harcanan zaman ve prototipin işlevselliğine göre puanlandırarak birinci takım belirlenir.

Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi, Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi ve Isparta TED Koleji’nin katılmış olduğu HBEC’20 ‘nin liseler ayağı 8-10 ve 11 Şubat’da gerçekleştirilerek, finalist takımlar belirlendi. Yarışmanın final ayağı ise 16 Şubat’da Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.
Yarışmaya ek olarak 15 Şubat tarihinde, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde lise öğrencilerinin katılımı ile akademisyenlerin, mühendislerin konuşmacı olacağı “Mühendis Olmak” konulu bir konferans düzenlenecek, konferans sonrasında Garage Atlas şirketinin katılımı ile “VR Gözlük” workshop’ı düzenlenecek ve üniversite gezisi ile etkinlik sonlanacaktır.

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