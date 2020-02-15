Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde Ahşap Sektörü Temsilcileriyle Toplantı Yapıldı

Isparta'nın ahşap sektörü firmaları OBM'de biraraya geldi...Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz Toplantı salonunda Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanı içinde ahşap sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileriyle toplantı yapıldı.Toplantı Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Necip Büyükyıldırım, Isparta İşletme Müdürü Hüseyin Divrik, Isparta İşletme Müdür yardımcıları ve Ahşap sektörü firma temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.Toplantıda ahşap sektörü temsilcilerinin sıkıntıları, dikili ve depo satışlarında karşılaşılan sorunlar, üretilen orman emvallerinin standardizasyona uygunluğu konularında bilgi alış verişinde bulunuldu.Bölge Müdürlüğümüz İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Necip Büyükyıldırım Birleşmiş Milletler Kalkınma ajansı, Orman Genel Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi ile beraber yürütülen ahşap sektörünün geleceği ve faaliyet alanlarının verimli bir şekilde kullanılabilmesi için ön çalışma olan anket çalışmasıyla ilgili bilgi verdi.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy “Üretim işlerinin yürütülmesi, üretim metotları, üretim teknikleri, piyasa istekleri ve sektör temsilcilerin talepleriyle ilgili Bölge Müdürlüğü olarak her konuda destek vermeye devam edeceklerini belirterek, 2020 yılının kurumumuz ve sektör için kazasız, belasız, sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesini” diledi.