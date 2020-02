BASİT MEVZULARDAN YUVALAR ÇATIRDAMASIN

YUVALAR

SIR DOLU

İNCİDİM

SABAH BEKLEME

Merhaba gönül dostlarım ve kader arkadaşlarım. İnsanları en çok hasta eden ve amansız hastalıklara sürükleyen genelde basit mevzuların abartılarak, stres ile, depresyon yaşatarak, hayatımızı üzerek, zindan ,edebiliyorlar. Bazı hastalıkların bayat veya hormonlu, bilinçsiz gıda tüketimlerinden, asitli içeceklerden olduğu bilinen bir gerçek ama, üzüntülerden de hastalanıyoruz.İnsanlara haksız hitam da bulunmak, iftira atmak, yalan yere dedikodu yapmak gibi kötü bir şey olamaz. Bir yuvayı kurabilmek için ne kadar emek sarf ediyoruz. Oğlumuz, kızımız birilerini seviyor ama sevdikleriyle , aileleri ile yıldızımız barışmasa bile evlatlarımızın hatırıyla katlanmak zorunda kalıyoruz. Zoraki evlililerin kısa zamanda basit mevzularla yuvaların çatırdayıp dağılmasına sebep olabiliyor, önüne asla geçemiyoruz.Hastalık yüzünden de ayrılmak isteyenlerde oluyor. Evlilik yaparken hastalıkta ve sağlıkta hep beraber olacağız sözünü nedense çıkar peşinde koşanlar unutarak boşanma davası açabiliyorlar. Amansız hastalığa ve diğer hastalığa yakalanan çaresiz kişileri ortada bırakmak hangi vicdana ve merhamete sığar anlamakta zorlanıyorum. Allah onları affeder mi acaba.Kırılmadan, incitmeden mutlu, sağlıklı hayat yaşayalım.Tüm hastalara şifalar diliyorum,hoşça ve dostça kalınız.Saygı sunmuyorsa sevgi arama,Hakaret arttıkça sorun yığıldı,Masraf yapıyorsun yazık parana,Sana ne, bana ne derken dağıldı.Kolay kurulmuyor elbette yuva,Aile büyüğü yapıyor dua,Çiftler düşünmeden açıyor dava,Sana ne, bana ne derken dağıldı.Yaşlıya hürmet yok, küçüğe sevgi,Bazısı eşine göstermez ilgi,Gizem içeriyor yayılan bilgi,Sana ne, bana ne derken dağıldı.Paylaşılmalıdır yavan sa katık,Yıkanması gerek kirli, is, batık,Kokuyu yayıyor beklenen atık,Sana ne, bana ne derken dağıldı.Zeki sabırlıdır hoş görü fazla,Kadının çalımı cilveyle, nazla,Katlanmazsan da sen uzaktan izle,Sana ne, bana ne derken dağıldı.Dünyaya gelince bilgi başlıyor,Yıldan yıla farklı oluyor tasam,Kimi methediyor kimi haşlıyor,Her şeyi diyemem sır dolu kafam.Aile düzene veriyor ayar,Akılsız densizler gizemi yayar,Konuşunca elbet işiten duyar,Her şeyi diyemem sır dolu kafam.Algıyı, vergiyi kaçıranlar var,Bazende bayrağı taşıranlar var,Parayı havaya uçuranlar var,Her şeyi diyemem sır dolu kafam.Doğruyu, yanlışı abartıyorlar,Hileyle koltuğu kabartıyorlar,Vahşi hayvanları şımartıyorlar,Her şeyi diyemem sır dolu kafam.Farkında olmadan birazcık çektim,Duygum kükredikçe şiire ektim,Israr edenlere boynumu büktüm,Zekiyim desem de sır dolu kafam.Sen naziksin ama, bende hassasım,Dertlere sardırdı bütün bedeni,Dostluk güzel şeydir olma sen hasım,Mütevazi davran incitme beni.Kadınlık gururun ağır basıyor,Tebessüm saçmıyor, surat asıyor,Cevap veremiyor, dilim susuyor,Mütevazi davran incitme beni.Kısacık ömürde bu şiddet niye,Benzetme sakın ha bir enayiye,İnsanlar layıktır saygı, sevgiye,Mütevazi davran incitme beni.Gönlümü kırarsan, kalbim yarılır,Hakaret edersen beynim darılır,Hoş görü yerine nefret karılır,Mütevazi davran incitme beni.Zeki'de Cennet'e minnettar her an,Gözünün önünden ayırmaz bir an,En güzel ahlakı öğretir Kuran,Mütevazi davran incitme beni.Besmele çekerek koyul sen işe,Aktifliği sürdür, asla tekleme,Gıda gerekiyor mideye, dişe,Akşamki ilgiyi sabah bekleme.Geceye zevk, sefa eklenebilir,Proje, haberler yüklenebilir,Değerli varlıklar saklanabilir,Akşamki ilgiyi sabah bekleme.Uyku sersemi sin gaflete dalma,Bedduada etme , ahı da alma,Haline çok şükret isyankar olma,Akşamki ilgiyi sabah bekleme.Bazı şeyler ister elbette canın,Çalış, çabala da ısınsın kanım,Yorgun, bitkin olsa bile her yanın,Akşamki ilgiyi sabah bekleme.Zekiye kahvaltı koyda sevinsin,Sadık eşiyle de biraz övünsün,Hayaller kurarak gönlü avunsun,Akşamki ilgiyi sabah bekleme.