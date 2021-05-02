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Hamileyken sigara içmek zararlı mı?

Hamileyken sigara içmek zararlı mı?
TÜRKİYE 0
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Hamileyken sigara içmek zararlı mı?

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Hamilelikte sigara içmek oldukça riskli olduğu biliniyor ve bu konuda annelerin ne kadar titiz olduğuysa tartışılır. İki tane can taşıyan anneler acaba böyle durumlarda kendilerini mi düşünüyor sadece yoksa taşıdığı çocuğunu da düşünüyor mu?
37 haftalık hamile bir anne günde 1 paket sigara içtiğini söylüyor. Bu konuda diğer annelerin fikirlerini sorduğunda ise aldığı cevaplar gerçekten düşündürücü ve bilgilendirici.
Bir anne: “Kesinlikle eleştiremem ters bir şey de söylemek istemem. Diyen anne sözlerine Ama bırakmanı tavsiye ederim canım sanırım başından belli içiyormuşsunuz. Keşke yapmasaydınız. İnanın çok zararlı. Ben zararını görmedim diyenlerde vardır elbet ama her çocuk bir olmaz.” Şeklinde de ekliyor.
Gelin diğer annelerin neler söylediğine bir göz atalım;
Sigarayı kendin için olmazsa bebeğin için bırak... Çünkü simdi anlatarak korkutmak istemem ama yakınlarımda çok ciddi sorunlar oldu. Çocukları hayat boyunca çekmek zorunda kaldı onların sorumsuzluklarını. Hamileliğinde içme dediğimde doktor zararı yok dedi demişti. bir şey olmaz çok kişi içiyor demişti... Ama simdi bin pişman yakınları olarak inan bizde çok üzülüyoruz.
Üç gün önce yansılanım da Bebeğimin eli burnunu ve yüzünü kapıyordu o an sigaradan mı diye düşündüm. Bir paketi 3-4 gün içiyordum. İlk defa bugün öğlenden beri hiç içmedim paket almadım. Sürekli yeme halindeyim o yüzden. İçmemeye çalışıcam (34 haftalığım).

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Ben kızımda da bu hamilelimde de içtim ben içtim hiçbir şey olmadı bir şey olmaz deyip o vebale giremem keşke yapabilsek bırakabilsek ama ben ne çocuklarım için ne kendim için bırakamadım, yapamadım. O yüzden her aklıma geldiğinde içim acıyor. Allah’ım benim hatamın bedelini çocuklarıma çektirme bana çektir diyor annelik bununla ölçülmez. Bu iradesizliğimiz daha koyu anne olmamız değil ama olabildiğince azaltın en azından daha rahat doğurabilmek için.
Tamda düşündüğün gibiymiş bir yerde okumuştum çoğunluk hamilelikte sigara içen annenin bebeği ultrasonda hep yüzünü kaparmış eli hep alnında suratında olurmuş. Sürekli yeme halinde olmanda iyi değil. En azından aklına geldikçe sakız çiğne. Bir paketi 3-4 gün içiyorsan inan çok rahat bırakırsın. Bana bir paket 2 gün giderdi. Hamile kalmaya karar verdim o dakika elimdeki sigarayı söndürdüm o gün bugündür ağzıma sürmedim. 8. aydayım hamilelikten sonra başlarsın diyorlar hayır tamamen irade meselesi başlamam. O yüzden bırakırsın.
 
 
 
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