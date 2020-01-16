Duada tevessül ne demektir? Duada vesilenin dini dayanağı var mıdır?

Tevessül, Allah’a yaklaşmak veya bir dileğin kabul edilmesini ya da bir musibetin defedilmesini sağlamak amacıyla dua esnasında Allah'ın güzel isimlerinden veya yüce sıfatlarından birini, işlediği güzel bir ameli veya yaşamakta olan salih bir insanın duasını vasıta kılmak demektir. Vesile kelimesi Kur’an'da iki yerde geçmektedir. (Mâide, 5/35; İsrâ, 17/57) Mâide suresinde ki ayette müminlerin Allah’a yaklaşmak için “vesile" aramaları istenmektedir. Ayette geçen vesileden maksat da Allah’a boyun eğip O'nun hoşnutluğunu kazandıracak güzel ameller işleyerek O'na yaklaşmaktır..

Güzel amellerin “vesile” kılınması (Buharî, İcâre, 12; Müslim, Zikir ,100) ve yaşamakta olan salih bir kişinin duasıyla tevessül caiz kabul edilmiştir. (Buhârî, Cumua, 34; istiska, 3; İbn Mâce, İkametu’s Salat, 189) Bunun dışında Allah’tan başkasından isteme şeklindeki dinimizin onaylamadığı tavırlar içerisine girmek ise caiz değildir. Zira dua sadece Allah'a yapılır, istekler O'na arz edilir.



Ayet-i Kerime ve Meali

'İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir." (Necm. 53/39-40)



Hadis-i Şerif ve Manası

İbn Mesud'dan (r.a) rivayet edildiğine göre Hz Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur: "Kim ihtiyaç içine düşer de bunu insanlara açarsa ihtiyacı kapanmaz. Kim de ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın, hemen veya ileride o kimseye rızık vermesi umulur."( Tirmizi, Zühd 18)



Dua

"Allah'ım! Lûtfundan bize rızık ver. Bizi rızkından mahrum etme. bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle.“ (İbn Ebi Şeybe. Dua, 42)

