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ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ: BİR SORU BİR CEVAP

ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ: BİR SORU BİR CEVAP
TÜRKİYE 0
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İTİMAT MOIBİLYA
BİR SORU BİR CEVAP
Bir hayvanın etinin helal olabilmesi için kesim nasıl olmalıdır?

Eti yenen kara hayvanlarının etlerinin helal olması için, usûlüne uygun olarak kesilmesi gerekir. Usûlüne uygun kesim, Hanefilere göre besmele çekilerek, hayvanın nefes ve yemek boruları ile iki şah damarının veya bu damarlardan birisinin kesilmesi şeklinde yapılır. Besmelenin kasten terk edilmesi hâlinde kesilen hayvanın eti Hanefilere göre haram olur. Ama unutarak terk edilirse helaldir. Şâfiîler besmelenin kasten terk edilmesi hâlinde de etin yenilebileceği görüşündedirler.
Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatırılıp çenelerinin hemen altından boğazlanmak suretiyle (zebh), deve ise göğsünün hemen üzerinden kesilir (nahr) ve hayvanın kanı¬nın iyice akması için bir süre beklenilir. Kesimden önce bıçak ve benzeri kesici aletlerin hayvanın gözünden uzak bir yerde bi-lenmeleri sünnettir. Hayvanlardan biri, diğerinin gözü önünde kesilmemelidir.
Kesilecek hayvanları kıbleye döndürerek kesmek sünnettir. Hayvanın canı çıkmadan boynunu kırmak, derisini yüzmek, bir uzvunu koparmak veya tüyünü yolmak gibi hayvanın acısı¬nı arttıracak işlerden kaçınılmalıdır.
Hayvanın, kesim esnasında canlı olması kaydıyla, acıyı azaltmak maksadı ile düşük voltajlı elektrik şokuna tabi tutul¬ması, ayrıca tavuk ve hindi kesimlerinde kullanılan otomatik kesim makinesini çalıştıran kişinin, düğmeye basarken besme¬le çekmesi hâlinde o seride kesilecek bütün hayvanlar besmele ile kesilmiş sayılmasına bazı ilim adamlarınca cevaz verilse de, söz konusu uygulamalarda hayvanların kesim öncesi ölüm ris¬ki bulunduğundan el ile kesim tavsiye edilir.

AYET
“Mektup Süleyman’dan gelmekte, Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlamaktadır” (Neml, 27/30)

HADİS
Ebû Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre, Allah Resûlü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve Celîl olan Allah’ı anarak başlan¬mayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir/sonuçsuzdur.”

DUA
“Allah’ım! Bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun.”
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