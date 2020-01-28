Antalya İli Kemer İlçesi sahilinde ölü olarak bulunan Akdeniz fokunun nekropsi işlemi Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Gökhan SABIRLI nezaretinde Kemer Belediyesi Bakım evinde görevli Veteriner Hekim Fevzi UZUN ve Sualtı Araştırmaları Derneği yetkililerinden Cem Orkun KIRAÇ’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılan klinik muayene ve nekropsi işleminin sonucunda ölü olarak bulunan Akdeniz fokunun erkek ve yaşının 2 ay civarında olduğu tespit edildi. Ölüm nedeninin ise fiziksel travma, ateşli silah vb. nedenler taşımadığı anlaşıldı.