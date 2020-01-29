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Isparta HEM’den 27 bin 152 Kişiye Eğitim Verildi

Isparta HEM’den 27 bin 152 Kişiye Eğitim Verildi
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
HEM Müdürü Niyazi Karadem, 2019 yılı içinde toplam bin 523 çeşit kurs açtıklarını belirterek; “Bu kurslarda 8 bin 819’u erkek, 18 bin 333’ü kadın kursiyer olmak üzere toplam 27 bin 152 kişiye eğitim verdik” dedi.
 
Isparta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, 1 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yani geçtiğimiz yıl içerisinde 28 bine yakın vatandaşa mesleki eğitim kursu düzenledi. Merkez Müdürü Karadem, bu yıl için halen çeşitli kurslar için kayıtların devam ettiğini ve bu sene özellikle sosyal alanda kurslara ağırlık vereceklerini açıkladı. Söz konusu kurslar kış kursları için Haziran sonuna kadar, yaz kursları ise Eylül sonuna kadar devam edecek.

KARADEM; “KIŞ VE YAZ
KURSLARIMIZI DÜZENLİYORUZ”
Isparta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Niyazi Karadem, Merkez olarak Kış ve Yaz Kursları olmak üzere iki ayrı kategoride kurs düzenlediklerini belirterek; “Kış kurslarımız okulların açılması ile birlikte yani Eylül ayının ikinci haftası başlar Haziran ayının ikinci haftası sona erer. Yaz kurslarımız ise Temmuz ayı başında başlar Eylül ayının ikinci haftası sona erer.
 
“2019 YILINDA BİN 523 KURS AÇARAK
27 BİN 152 KİŞİYE EĞİTİM VERDİK”

Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl içerisinde 701 genel kurs açmış olup, bu kurslarımıza 8 bin 958’i kadın, 5 bin 284’ü erkek kursiyer olmak üzere toplam 13 bin 958 kişi katılmıştır. Açmış olduğumuz 723 Mesleki Eğitim kursumuza ise 9 bin 446’sı kadın, 3 bin 472 erkek kursiyer olmak üzere toplam 12 bin 918 kişi katılmıştır. Bu kursların haricinde ise Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Okuma Yazma Seferberliği’ kapsamında ise 99 kurs düzenledik ve bu kurslarımıza 274 kursiyer vatandaşımız katılmıştır.

“KUKSİYER SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA
GÖRE 3 BİN 399 KİŞİ ARTTI”
Tüm bu kursların genel toplamında ise; Merkez olarak 2019 yılı içerisinde bin 523 kurs düzenledik ve bu kurlarımıza 18 bin 333’ü kadın, 8 bin 819’erkek olmak üzere toplam 27 bin 152 vatandaşımız katılmış olup, bir önceki yıla göre kursiyer sayımızda 3 bin 399 kişilik bir artış sağlanmıştır” dedi.

“ANA HEDEFİMİZ, VATANDAŞLARIMIZIN
İSTİHDAMINA KATKI SAĞLAMAK”
Isparta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Niyazi Karadem, kış kurslarının 582 farklı alanda açıldığını ve bu yıl bu kurslarda en az 24 bin kişiye eğitim vermeyi planladıklarını belirtti. Bu kurslarını açmaktaki amaçlarının kursiyerleri gerek genel gerek mesleki konularda eğitmek olduğunu dile getiren Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Karadem, açıklamasının devamında; “Özellikle işsiz vatandaşlarımızın istihdama katılmalarını sağlamak amacıyla bu kurslarımızı düzenliyoruz. İster kış sezonu kurslarımız olsun, ister yaz sezonu kurslarımız olsun, tüm kurslarımıza ilgi oldukça yoğun oluyor. Çünkü eğitirken eğlendirmeyi ve dinlendirmeyi planlıyoruz” dedi.
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