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Eğirdir Belediye Başkanı Gök,Kemik Hastanesini ziyaret etti

Eğirdir Belediye Başkanı Gök,Kemik Hastanesini ziyaret etti
TÜRKİYE
G.Tarihi: 18.01.2020 15:02
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
EĞİRDİR BELEDİYESİ BÜLTENİ

Belediye Başkanımız Veli GÖK
Doktor Kazım ERDOĞAN'ı Ziyaret Etti.
33 Yıl boyunca Eğirdir Kemik Eklem Hastanesinde hizmet veren ve sayısız hastaya şifa dağıtan efsane doktor Kazım ERDOĞAN geçtiğimiz günlerde küçük bir kaza geçirerek kalça kemiğini kırdı. 33 yıl boyunca hizmet verdiği hastanede yine efsane eski Baştabip Doktor Tunçhan ÇELİK tarafından ameliyatla sağlığına kavuşan Doktor Kazım ERDOĞAN'ın tedavisi devam ediyor.
Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK emektar Doktor Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Kazım ERDOĞAN'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yaklaşık yarım saat süren ve hoş sohbet içerisinde gerçekleşen anlamlı ziyaretin ardından efsane doktor Kazım ERDOĞAN Belediye Başkanımız Veli GÖK'e teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlar, ayakkabılar, takım elbise, sakal ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar ve iç mekan
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