Isparta Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.Ramazan ayının girmesiyle birlikte Isparta Belediyesi’nin Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor. Belediye Kültür Merkezi’ndeki etkinlikler kapsamında Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Isparta Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük işbirliğinde düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması için ilk olarak okullarda seçmeler yapıldı. Seçmeler sonucunda belirlenen 18 öğrenci, kendilerini dinlemeye gelenlere Kur’an ziyafeti yaşattılar.Kuran’ı Kerim okuyan öğrenciler Isparta Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülükten oluşturulan jüri tarafından 4 kategoride değerlendirmeye alındı. Puanlama usulüyle yapılan değerlendirmeler sonucunda Kur’an-ı Kerim’i en güzel okuyan ilk 4 öğrenci belirlendi.