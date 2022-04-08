Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı çocuklar ile merkez, Eğirdir ve Uluborlu’daki huzurevlerinde kalan yaşlılarla iftar sofrasında buluştu.Kirazlıdere Sosyal Tesislerinde gerçekleşen buluşmaya Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük ve çocuklar ile yaşlılara bakım hizmeti veren personel de katıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti. Başkan Başdeğirmen, çocuk ve yaşlılara bakım hizmeti veren personele de verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, “Amcalarımızın, teyzelerimizin ve çocuklarımızın yüzleri gülüyor. Bu durumun sizin bakımlarınızdan olduğunu biliyorum. Sizlerden Allah razı olsun” dedi.Yaşlılar da iftar davetinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederek, “Bizleri unutmadığınız için çok teşekkür ederiz. Allah sağlık, sıhhat versin. Sayenizde buraları da gördük” dediler.Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’in davetlisi olarak geldiklerini ve güzel bir organizasyon olduğunu söyledi. Kütük, “Isparta Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün bünyesinde hizmet alan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğümüze bağlı 70 çocuğumuz, Uluborlu Huzurevimize bağlı 55 yaşlımız, Isparta merkezdeki özel huzurevinden 15 yaşlımız ve Eğirdir Huzurevinden 20 yaşlımız ile bakıcılarıyla beraber buradayız. Burada 7’den 70’e gençlikle yaşlının buluşması şeklinde bir organizasyonumuz oldu. Çocuk evlerimizde kalan çocuklarımız ile huzurevlerimizde kalan yaşlılarımızı başkanımızın davetiyle bir araya getirdik. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon oldu. İlçelerden gelenler için de değişik bir organizasyon oldu. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Hanıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.