Kültür ve Turizm Bakanlığının "Kamu Eliyle Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Isparta Belediye Başkanlığı arasında bir protokol imzalanmıştır.Isparta İli Merkez İlçesi, Yayla Mahallesi 1612 Sok. No:5 adresinde yer alan Isparta Belediyesine ait Belediye Kültür Merkezi içerisinde bulunan 250 m2’lik alanın Kütüphane olarak kullanılması amacıyla Bakanlığımıza tahsisi yapılmıştır. Söz konusu alanın Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesine bağlı 300 kişilik “Kültür Merkezi Halk Kütüphanesi” olarak açılması ve kütüphane hizmetlerinin Isparta Belediye ile birlikte verilebilmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Ali Göçer ile Isparta Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN arasında protokol imzalanmıştır.Başta Isparta Belediyesine “Kültür Merkezi Halk Kütüphanesi” açılması hususunda desteklerinden dolayı teşekkür eder, toplumun farklı kesimlerinin kütüphanecilik hizmetlerinden istifade etmesi, bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi ve değişimine bağlı olarak basılı olmayan bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kütüphanemizin; öğrencilerimize, gençlerimize ve şehrimize hayırlı olmasını dileriz.