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Isparta Haber: Köylere yaptığınız hizmetlerden dolayı çok memnunuz

Isparta Haber: Köylere yaptığınız hizmetlerden dolayı çok memnunuz
TÜRKİYE
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Köylere yaptığınız hizmetlerden dolayı çok memnunuz
Küçük Hacılar Köyü Muhtarı Mehmet Yıldız ve köy halkı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Belediye Başkanı Başdeğirmen’in köylere verdiği hizmetlerden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Muhtar Yıldız, “Isparta için büyük bir kazançsınız, Ispartalı sizin kıymetinizi bilmeli” dedi.
 
Küçük Hacılar Köyü Muhtarı Mehmet Yıldız ve aralarında iş insanlarının da bulunduğu köy halkı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, köye verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Muhtar Mehmet Yıldız, köy halkının Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in köye verdiği desteklerden dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen’in merkeze bağlı köylerin dışında ilçelerdeki köylere de gerekli desteği verdiğini kaydeden Yıldız, “Başkanım sizden Allah razı olsun” dedi.
Isparta’da son zamanlarda yoğun kar yağışları görüldüğünü belirten Muhtar Mehmet Yıldız, bu süreçte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in gece gündüz sahada olduğunu gördüklerini dile getirdi. Yıldız, “Isparta için büyük bir kazançsınız, Ispartalı sizin kıymetinizi bilmeli. 50 yaşıma girdim, bu kadar aktif ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışan birini görmedim. ‘Hizmette sınır yok’ sloganını uyguluyorsunuz. Köy takımlarına yapmış olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Küçük Hacılar Köyü Camii Dernek Başkanı Sait Say da camiye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Say, “Camimizin çatısı tamir edildi, avlusunun kilit parke taşları döşendi. Tuvaletler yapıldı. Bir cuma namazında sizleri camimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Ziyarette yer alan iş insanı Mehmet İpekçi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in daha önce Küçük Hacılar Köyüne geldiğinde camii ve parkın durumunu gördüğünü, hemen bununla ilgili talimat verdiğini söyledi. “Makamlar gelip geçici, Isparta sevdalısı olarak tüm Isparta’yı kucakladığınızı biliyoruz” diyen İpekçi, “Küçük Hacılar Köyü ve Isparta halkı her zaman sizinle. Hiçbir zaman sağ elinizle yaptıklarınızı sol ele göstermediniz. Çok emekleriniz var. Gençliğinizden beri Isparta sevdalısı olarak nerede ihtiyaç varsa orada oldunuz. Belediye başkanı olarak değil Isparta’nın evladı olarak kimin ihtiyacı varsa her zaman koştunuz.  Allah razı olsun” görüşlerinde bulundu.
Abdullah Çobankaya ise Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kendilerini hiçbir zaman geri çevirmediğini belirtti. Çobankaya, “Merkez köyler olarak yalnız olmadığımızı bize hissettiriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Isparta’da futbola verdiğiniz destekten dolayı da size minnettarım. Hiçbir amatör spor kulüpleri bu döneme kadar bu şekilde yardım almamıştı. Merkez köy takımları birinci ve ikinci amatörde çok aktif. Sizin vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepsinin faaliyetleri devam ediyor. Hepsi sayenizde futbolunu oynuyor. Spor gençlikte çok önemli. Gençleri kötü alışkanlıklardan korumanın tek yolu spor. Küçük Hacılar Köyünde çocuklarımızın futbol okulu var. Bunu merkez köy olarak başardık. Çocuklarımız günde 1-2 saat antrenman yapıyor. Sizden Allah razı olsun. Ne zaman kapınızı çalsak bizi boş çevirmiyorsunuz. Aliköy ile Küçük Hacılar arasında ara yol var. Orayı da asfaltladınız. Çok teşekkür ederiz” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi. Seçim öncesinde ‘sadece 44 mahallemiz değil, ilçe ve köylerimiz de bizim her şeyimiz’ diyerek bir söz verdiğini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Yüce Rabbim bize nasip etti ve o sözü yerine getirmenin mutluluğunu da yaşıyoruz.  Sizlerin memnuniyeti, vermiş olduğumuz sözü yerine getirdiğimizi gösteriyor. Yakın köylerimize eksiklikleri varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlerin talepleri doğrultusunda eksiklikleri giderdik. Bundan sonra da eksiklikleri gidermeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.
Küçük Hacılar Köyünün spora yatkın bir köy olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Çok sporcumuz var ve hepsi iyi oyuncular. Oradaki müsabakalara katıldık, birlik ve beraberliği gördük. Bağımlılığa karşı spor çok önemli. Çocuklarımızı, gençlerimizi bağımlı olmadan kurtarabilmemiz gerekiyor.  Daha sonra mücadele çok zor oluyor. Spor konusunda yapmış olduğunuz bu çalışmalar bu anlamda çok güzel. Çevrenizdeki Büyük Hacılar ve Aliköy köyleri de bu konuda çok destek veriyorlar. Oralardan da talepler geldikçe yardımcı oluyoruz” diye konuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Abdullah kardeşimiz ‘bizi hiç boş çevirmedeniz’ dedi ama sizler de bizi hiç boş çevirmiyorsunuz. Bugün yanan bir ev olduğunda veya farklı durumlarda esnaflar olarak destek veriyorsunuz. O anlamda sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek onur vericidir. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ederim” diyerek sözlerini noktaladı.
Ziyaret karşılıklı görüş alış verişiyle sona erdi.
 
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