*İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ VE KÖY MUHTARLARINDAN

BAŞKAN VELİ GÖK'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ.

İl Genel Meclisi Üyeleri Sezgin Özdoğancı, Süleyman Sarpdağ, Eyüp Doğan ve Köy Muhtarları Başkan Veli Gök'ü makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.Muhtarlar adına konuşan Sevinçbey Köyü Muhtarı Veysel Korkmaz; 'Başkanım bugüne kadar bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz, bundan sonrada destelerinizi bekliyoruz' ifadelerini kullandı.İl Genel Meclisi Üyesi Sezgin Özdoğancı ise; 'Muhtarlarımızın nezdinde sizleri ziyaret ettik bugün. Malum kış şartları ağır geçti. Pandemi döneminde epeydir bir araya gelemedik. Hal hatır sormak için buradayız, işlerinizde kolaylık dilemek için buradayız. Bugüne kadar verdiğiniz emekler için teşekkür ederiz.' dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise yaptığı konuşmada; 'Değerli muhtarlarımız, sayın il genel meclisi üyelerimiz tabi ki Türk İdari yapısında mahallemizden ve köyümüzden başlıyoruz, ihtiyar heyeti, aza, muhtar, belediye meclis üyesi, il genel meclisi üyesi, belediye başkanı, milletvekili şeklinde hepimiz bir yerlerde nöbet tutuyoruz ve hizmet veriyoruz, özellikle muhtarlık müessesesinin kutsallığını biz ayrı olarak değerlendiriyoruz. Belki son yıllarda muhtarlarımızın ekonomik açıdan ve sosyal güvenlik açısından iyileştirildi ama tarihe bir gezinti yaptığımızda bu görevi tamamen fahri yürütmüşler. Kamuya, devleti, milletin en son noktasında taşrada bütün zorluklara rağmen belli bir hizmet yürüterek bizleri bu hale getirmişler, bu şekilde mekanlar yapmışlar. Ve bizlerde şimdi bunun içinde hizmet vermekteyiz. Tabi ki son 2 yıldır özellikle, kovid sürecinde sağlık teşkilatımız çok ciddi emek verdi, emniyet teşkilatımız emek verdi, ama covid sürecinde en büyük yükü muhtarlarımız göğüsledi ve yürüttüler. Allah'a şükür dünyayla kıyasladığımızda daha hafif atlattık diyebiliriz. Ama bütün bu mücadelelerin yanında sizleri biz yakından tanıyoruz, köyümüzde, mahallemizde, hizmetlerin yapılmasında, hizmetlerin talep edilmesinde nerede? ne zaman? kime? hangi üslupla talep edeceğini bilen Eğirdir muhtarları olarak görüyoruz biz her zaman. Bu anlamda da hizmet kalitesini yükselttiğiniz için biz sizlere teşekkür ediyoruz. Mutlaka zaman zaman işbirliği içinde yürüteceğimiz çeşitli faaliyetler olur, bunların bir tanesini de bugün birlikte değerlendireceğiz ben ziyaretiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem sizlere, hem de ailenize sağlık ve mutluluklar diliyorum.' dedi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)