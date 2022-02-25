Isparta izci liderleri ve izci öğrenciler, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Minik izcilerle sohbet eden Belediye Başkanı Başdeğirmen, çocukların kötü alışkanlıklardan izcilik gibi faaliyetler sayesinde uzak durabileceklerini belirtti.Isparta izci liderleri ve izci öğrenciler, ‘İzci Yararlıdır Haftası’ dolayısıyla Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Minik izcilerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Başdeğirmen, öğrencilerle izcilik üzerine sohbet etti, izcilik andını onlarla birlikte okudu.Isparta İl İzci Lideri Saden Sarışahin, her yıl 22 Şubat’ı içerisine alan haftanın İzci Yararlıdır Haftası olarak kutlandığını söyledi. Bu kapsamda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etmek istediklerine değinen Sarışahin, “Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizimle burada olan arkadaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığı ve okullarımızla izcilikle ilgili çalışmalar yapıyorlar” dedi.İzci minik öğrenciler de izciliğin kendileri için ne anlam taşıdığını anlattılar. Öğrenciler, “İzci sözünün eridir, şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar. Hayvanları sever ve korur. İzci, ailesine milletine ve yurduna sadıktır. İzcilik çok güzel. İzci şarkıları öğreniyoruz, hayvanlarla daha iyi anlaşabiliyoruz. İzcilikte farklı yerlere gidiyoruz ve oralardaki tanımadığımız farklı cisimler, varlıklarla karşılaşıyoruz. Bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz. İzciliği tüm çocuklara tavsiye ediyoruz” dediler.İzci öğrenciler ve izci liderlerinin ziyaretinden duyduğunu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu güzel çocuklarımızla sohbet etmek, onların güzel sözleri duymak bizleri memnun etti” dedi. Başkan Başdeğirmen, “Çok güzel çocuklar yetiştiriyorsunuz. Ailelerimizin ve öğretmenlerimizin haklarını ödeyemeyiz. Bu yaşlardayken ben de izciydim. Fevzi Paşa Okulunda izci grubunun içerisindeydim, o günleri hatırladım. İzciliğin devam etmesi çok güzel. O dönemlerde bizlere çok güzel şeyler öğretmişlerdi. İzcilik, dinimize, milletimize, örf ve adetlerimize uygun bir şekilde yetiştirilmeye altyapısı olan bir çalışma. Çocuklarımız bu konuda çok güzel bilgilere sahip oluyor. Çocuklarımızın yöneldiği kötü alışkanlıklardan izcilik gibi faaliyetlerle kurtulabiliriz. İzci çocuklarımız kötü alışkanlıklara yönelen arkadaşları varsa onlara örnek olarak kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için toplumumuza faydalı olacaklardır. Gözleri ışıl ışıl olan çocuklarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, izci liderleri ve izci öğrencilerle birlikte izci selamı verdi.