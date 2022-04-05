İhracat rakamlarının ‘gör’ dediği

Isparta, ‘Türkiye’nin Meyve Bahçesi’ olarak tanımlanıyor. Rosa Damescana (Yağ Gülü), Lavanta ve Zambak başta olmak üzere Itrî- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler açısından da Türkiye’nin en zengin coğrafyası özelliği taşıyor. İhracat rakamları da Isparta’nın bu güçlü yönlerine vurgu yapıyor. Ancak bir de gelecekte yatırım rotası işaret ediyor



-Tarıma Dayalı Sanayi

Yaş sebze ve meyve ihracatı rekor kırıyor. Mart 2022’de yaş meyve ve sebze ihracatı 10 milyon dolar bandına yaklaştı. Ancak tarıma dayalı sanayi arzu edilen seviyede değil. Meyve ve sebze mamulleri 1,9 milyon; bitki ve mamulleri 578 bin; hububat-bakliyat ve yağlı tohumlar 641 bin dolar seviyesinde kaldı. Kuru meyve ve mamullerinde ise Mart 2022 döneminde ihracat gerçekleştirilemedi. Isparta’nın meyve-sebze ve aromatik bitkilerdeki gücünün tarımsal sanayi ile birleştirilmesinin şart olduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı.



Tekstil, konfeksiyon ve orman ürünleri yükselişte

Isparta’da ihracat kalemleri bağlamında yükselişte olan sektörler de tekstil ve orman ürünleri oldu. Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde ihracat 4 milyon dolar. Tekstil ve hammaddelerinde ise bu oran 3 milyon 892 bin dolar olarak gerçekleşti. Hazır giyim ve konfeksiyon özel alanında ise Isparta’nın Mart 2022 ihracatı 3 milyon 264 bin dolar olarak hesaplandı. Heyecan veren diğer sektörler ise çimento cam seramik ve toprak; iklimlendirme ilâ kimyevi maddeler oldu.



Sektör Mr.’22 Oca.-Mr.’22



Yaş Meyve ve Sebze 9.408,62 21.135,16

Madencilik Ürünleri 6.710,47 16.731,53

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 4.004,91 10.349,77

Tekstil ve Hammaddeleri 3.892,34 10.188,07

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 3.264,12 8.142,30

Halı 2.315,23 5.106,98

Meyve Sebze Mamulleri 1.965,04 3.467,14

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.834,27 8.495,36

Çimento Cam Seramik ve Toprak 1.560,82 10.250,34

İklimlendirme Sanayii 1.276,41 3.623,10

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 641,38 1.947,90

Süs Bitkileri ve Mamulleri 578,99 1.058,87

Makine ve Aksamları 526,40 7.237,06

Demir ve Demir Dışı Metaller 453,20 806,83

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 194,16 2.525,54

Savunma ve Havacılık Sanayii 74,38 140,45

Otomotiv Endüstrisi 33,30 96,65

Diğer Sanayi Ürünleri 28,18 80,53

Elektrik ve Elektronik 17,21 236,84

Çelik 14,13 180,48

Deri ve Deri Mamulleri 2,14 13,75

Kuru Meyve ve Mamulleri - 61,32



Toplam 38.795,69 111.875,95





