Isparta’nın mart ihracatı 38,7 milyon dolar

Isparta 1-31 Mart 2022 tarihleri arasında 38 milyon 795 bin 69 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu 2021 yılının aynı döneminde 39,1 milyon dolar idi. Isparta Şubat 2022’de ise 36 milyon dolar değerinde ihracat yapmıştı.



-Yılın ilk çeyreğindeki ihracat 111,8 milyon dolar

Isparta, 1 Ocak- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ise 111 milyon 875 bin 95 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu 2021 yılının aynı döneminde 101 milyon 536 bin dolar idi.



Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi olan Isparta, Antalya ve Burdur’da ise total tablo şöyle oluştu:



Kent Mr.’22 Sıra Toplam



Antalya 193.471,28 15 510.855,14

Isparta 38.795,69 31 111.875,95

Afyon 33.704,87 37 90.812,16

Burdur 24.689,71 44 70.227,71



-Batı Akdeniz’in ihracatı Mart döneminde yükselişe geçti

Batı Akdeniz Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-31 Mart 2022 tarihleri arasında 238 milyon 097 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. 2021 yılının aynı döneminde bu oran 222 milyon 157 bin dolar idi. Değişim 7.2 olarak hesaplandı. Pay (20) yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.



-Ülke toplam ihracatının yüzde 1,2’sini Batı Akdeniz yaptı

Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1 Ocak-31 Mart 2022 tarihleri arasında 654 milyon 764 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı döneminde bu değer 613 milyon 779 bin dolar idi. Değişim oranı 6,7 oldu. Pay (20) yüzde 1,2 olarak hesaplandı.



Isparta-İhracat-2022 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)

Ocak 36.990,43

Şubat 36.089,84

Mart 38.795,69



Toplam 111.875,95



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Isparta-İhracat-2021 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)

Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 50.434,40

Temmuz 37.875,81

Ağustos 27.926,14

Eylül 34.551,72

Ekim 30.714,27

Kasım 33.864,46

Aralık 35.978,73



Toplam 440.204,12

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Isparta’nın Mart 2022 ihracatı: 38.795,69 dolar

Isparta’nın Mart 2021 ihracatı: 39.110,89 dolar

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Isparta’nın Ocak-Mart 2021 dönemi ihracatı: 101.536,75 dolar

Isparta’nın Ocak-Mart 2022 dönemi ihracatı: 111.875,95 dolar

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Isparta’nın Şubat 2022 İhracatı: 36.089,84 dolar

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