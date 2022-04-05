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Haber: Isparta'nın mart ihracatı 38,7 milyon dolar

Haber: Isparta'nın mart ihracatı 38,7 milyon dolar
TÜRKİYE
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Isparta’nın mart ihracatı 38,7 milyon dolar
Isparta 1-31 Mart 2022 tarihleri arasında 38 milyon 795 bin 69 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu 2021 yılının aynı döneminde 39,1 milyon dolar idi. Isparta Şubat 2022’de ise 36 milyon dolar değerinde ihracat yapmıştı.
 
-Yılın ilk çeyreğindeki ihracat 111,8 milyon dolar
Isparta, 1 Ocak- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ise 111 milyon 875 bin 95 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu 2021 yılının aynı döneminde 101 milyon 536 bin dolar idi.
 
Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi olan Isparta, Antalya ve Burdur’da ise total tablo şöyle oluştu:
 
Kent                      Mr.’22                  Sıra        Toplam
 
Antalya                                193.471,28         15           510.855,14
Isparta                 38.795,69           31           111.875,95
Afyon                   33.704,87           37           90.812,16
Burdur                   24.689,71          44           70.227,71
 
 -Batı Akdeniz’in ihracatı Mart döneminde yükselişe geçti
Batı Akdeniz Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-31 Mart 2022 tarihleri arasında 238 milyon 097 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. 2021 yılının aynı döneminde bu oran 222 milyon 157 bin dolar idi. Değişim 7.2 olarak hesaplandı. Pay (20) yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.
 
-Ülke toplam ihracatının yüzde 1,2’sini Batı Akdeniz yaptı
Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1 Ocak-31 Mart 2022 tarihleri arasında 654 milyon 764 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı döneminde bu değer 613 milyon 779 bin dolar idi. Değişim oranı 6,7 oldu. Pay (20) yüzde 1,2 olarak hesaplandı.
 
Isparta-İhracat-2022 Yılı
 
Dönem                İhracat (Bin Dolar)
Ocak                     36.990,43
Şubat                    36.089,84
Mart                     38.795,69
 
Toplam                                111.875,95
 
-
 
Isparta-İhracat-2021 Yılı
 
Dönem                İhracat (Bin Dolar)
Ocak                     31.326,18
Şubat                    31.099,69
Mart                     39.110,89           
Nisan                    48.442,65           
Mayıs                   38.849,22           
Haziran                50.434,40           
Temmuz              37.875,81           
Ağustos               27.926,14                                           
Eylül                      34.551,72
Ekim                      30.714,27
Kasım                    33.864,46
Aralık                    35.978,73                           
 
Toplam                                440.204,12
-
 
Isparta’nın Mart 2022 ihracatı: 38.795,69 dolar
Isparta’nın Mart 2021 ihracatı: 39.110,89 dolar
-
Isparta’nın Ocak-Mart 2021 dönemi ihracatı:  101.536,75 dolar
Isparta’nın Ocak-Mart 2022 dönemi ihracatı:  111.875,95 dolar
-
Isparta’nın Şubat 2022 İhracatı: 36.089,84 dolar
-
 
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