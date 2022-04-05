Hindistan’a 7, ABD’ye 5 milyon dolar ihracat yapıldı

Isparta Mart 2022’de Hindistan’a 7 milyon 451 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ihracat ise 5 milyon 573 bin dolar olarak hesaplandı. Isparta’nın Antalya Serbest Bölge’ye ihracatı 3,1 milyon dolar oldu. Yılın ilk çeyreğinde total değer ise 13 milyon 305 bin dolara erişti.



Ülke Mr.’22 Oca.- Mr.’22



ABD 5.573,33 10.978,42

ALMANYA 1.073,39 4.427,76

ANTALYA SERBEST B. 3.126,44 13.305,83

ARNAVUTLUK 157,23 220,75

AVUSTRALYA 532,59 613,75

AVUSTURYA 183,66 512,32

AZERBAYCAN 389,59 1.150,03

BAE 437,43 911,45

BELÇİKA 151,57 349,89

BİRLEŞİK KRALLIK 1.503,65 4.950,70

BULGARİSTAN 588,60 1.370,43

ÇİN 3.376,59 8.834,42

FRANSA 1.610,10 4.899,86

GÜNEY AFRİKA C. 289,15 596,96

HİNDİSTAN 7.451,45 14.575,82

IRAK 187,10 525,24

İRLANDA 164,77 164,77

İSPANYA 2.924,55 7.679,63

İSRAİL 436,80 2.029,79

İSVEÇ 258,21 960,84

İSVİÇRE 131,91 293,60

İTALYA 2.115,34 4.929,59

JAPONYA 32,66 68,15

KANADA 314,62 1.152,05

KARADAĞ 41,19 41,19

KATAR 149,46 609,02

KAYSERİ SERBEST B. 49,28 99,24

KOSOVA 244,81 873,04

KUZEY KIBRIS TÜRK C. 100,79 246,47

ÖZBEKİSTAN 1.176,76 9.561,29

ROMANYA 387,41 1.043,53

RUSYA FEDERASYONU 801,89 3.699,69

TÜRKMENİSTAN 660,69 1.290,96

UKRAYNA - 104,84

YENİ ZELANDA 192,59 192,59

YUNANİSTAN 189,00 431,33



Toplam 38.795,69 111.875,95

