VATANDAŞLAR ISPARTA'DA ET VE SÜT KURUMUNU ARIYOR

Et ve Süt Kurumunun et ve süt ürünlerinde diğer kasaplara göre yarı yarıya indirim yaptığını haberlerden duyan Ispartalı vatandaşlar Google arama motoruna ''Isparta Et ve Süt Kurumu Nerede? Telefon numarası'' gibi sorular yazdılar. Ama olmadığı ortaya çıktı... Bunun yerine Tarım Kooperatifi avm ve marketlere gidip et fiyatı sordular.



Isparta'da et ve süt kurumu nerede? Adresi, telefon numaraları,firma, mağaza, işyeri, dükkan ve harita konum bilgileri...adına hiç bir kayıt bulunamadı...