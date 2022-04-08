Isparta Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kapılarını açmaya hazırlanan Isparta Meydan AVM’nin etrafında baskılı asfalt çalışması yapıyor.Isparta’nın yıllardır gündeminden düşmeyen eski adıyla ITKM yeni adıyla Isparta Meydan AVM’de açılışa sayılı günler kaldı. Göreve gelmesinin ardından Isparta Meydan AVM’nin tamamlanması için büyük emek veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle ilk olarak 2019 yılının Kadir Gecesinde ITKM camisi daha sonra da 5 Temmuz 2021’de Belediye Kültür Merkezi hizmete açılmıştı. Isparta Meydan AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kapılarını açmaya hazırlanıyor.Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de açılışı için geri sayım süren Isparta Meydan AVM’nin etrafında çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında AVM etrafında baskılı asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Baskılı asfaltın tamamlanmasının ardından boyama çalışması yapılarak, Isparta Meydan AVM’nin etrafına estetik bir görüntü kazandırılacak.