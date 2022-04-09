ISUBÜ, 28 Devlet Üniversitesi Arasında 3. Oldu

ISUBÜ 500 öğrenci ile 3. sırada

YÖK’ün Fen ve Mühendislik Öğrencilerine Verdiği Ar-Ge ve Burs Desteğinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 28 Devlet Üniversitesi Arasında 3. Sırada Yer AldıYÖK, fen ve mühendislik lisans öğrencilerinin sanayi eğitim desteklerini yaptı: Toplam 4.788 öğrenci destekten yararlandı. Uygulamalı eğitimde “Ortak Akıl” mottosuyla kendini ön plana çıkaran ISUBÜ’nün üniversite-sanayi işbirliği sonuç verdi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 500 öğrenci ile destek alan 3. üniversite oldu.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan ‘Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi’ kapsamında Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler başlığında yer alan ve Uygulamaya önem veren sanayi işbirliği olan, iş arayan değil çeşitli sektörlere aranan eleman yetiştiren, uluslararası standartlarda eğitim veren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) 500 öğrencisi ile Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2021-2022 akademik yılı güz döneminde fen ve mühendislik öğrencilerinin sanayi eğitimine verilen desteklerden yararlanan 28 devlet üniversitesi içerisinde 3. sırada yer aldı.Yükseköğretim Kurulunca, İŞKUR’un katkısıyla üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla 2021-2022 akademik yılı güz dönemi için fen ve mühendislik alanında öğrenim gören 4 bin 788 öğrenci için toplam 14 milyon liranın üzerinde iş yeri desteği eğitimi sağlandı.Öğrenciler içinde bulunduğumuz 2021-2022 bahar dönemi için 5.412 TL destek alabilecek.YÖK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre; 2021-2022 akademik yılının güz dönemi için 28 devlet üniversitesinde fen ile mühendislik alanında 140 lisans programına kayıtlı ve sanayide iş yeri eğitimini tamamlayan 4 bin 788 öğrenci için toplam 14 milyon 201 bin 766 lira uygulamalı iş yeri eğitim desteği verildi. Bu kapsamda, İŞKUR’un katkısıyla uygulamalı iş yeri eğitimini artırmak amacıyla sanayide aldığı her bir ay eğitimin karşılığında asgari ücretin net tutarının yüzde 35’i kadar öğrencilere ödeme yapıldı. Eğitiminin bir dönemini AR-GE merkezinde ya da sanayi kuruluşunda tamamlayan ve 80 gün iş yerine giden bir öğrenci, 3 bin 255 lira almaya hak kazandı. Hak edilen tutar, öğrencinin iş yerinde bulunduğu gün sayısına göre farklılık gösterdi. 2021-2022 akademik yılı bahar döneminde de 80 gün iş yerinde bulunan öğrencinin alabileceği destek miktarı 5 bin 412 liraya kadar çıkabilecek.2021-2022 akademik yılı güz döneminde, bu desteklerden yararlanan öğrenci sayısı en fazla olan üniversiteler sırasıyla; 580 öğrenci ile Bursa Teknik Üniversitesi, 508 öğrenci ile Gaziantep Üniversitesi, 500 öğrenci ile Yenilikçi üniversite perspektifinden; Uygulamalı Eğitimde 3+1 ve 7+1 modellerini hayata geçiren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 402 öğrenci ile Afyon Kocatepe Üniversitesi, 341 öğrenci ile Marmara Üniversitesi ve 302 öğrenci ile Gazi Üniversitesi oldu.Söz konusu destek ile fen ve mühendislik bilimlerinde lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin alanları ile ilgili özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında bir dönem uygulamalı eğitim yapmaları teşvik ediliyor.Bu kapsamda sanayi eğitimi desteği alacak olan üniversite, bölüm, öğrencilerin seçimi ve desteklenmesine dair şartlar YÖK tarafından üniversitelere bildiriliyor. Bu şartlardan en önemlileri sanayi eğitimi desteği alacak olan öğrenciler için bir dönem boyunca kesintisiz sanayide eğitim görme taahhüdünün verilmesi; çalışılacak kuruluşun belirlenmesi ve öğrencilerin sanayi eğitiminde elde edecekleri mesleki becerilerin nesnel olarak belirlenmesidir.