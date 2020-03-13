SDÜ BÜLTENİ



“Avrupa Üniversiteleri İle Yarışabilecek Kadar Güzel Bir Üniversiteye Sahibiz”

“Üniversitemizi tanımak biz öğretmenler için önemli”

Her hafta kamu ve özel sektör temsilcilerinin konuk edilerek üniversitemizin çeşitli birimleri hakkında bilgilerin verildiği “Şehir- Üniversite Buluşmaları” devam ediyor. Bu kapsamda SDÜ’nün bu haftaki konukları Isparta’da görev yapan lise öğretmenleri oldu.Geçtiğimiz aylarda üniversitemiz tarafından başlatılan proje kapsamında bu güne kadar iş adamlarından muhtarlara, rehberlik öğretmenlerinden halk ile iç içe çalışmalar yürüten dernek üyelerine kadar pek çok temsilci ağırlandı. Bu hafta üniversitemizi yakından tanıma fırsatı bulan lise öğretmenleri, üniversite ile iç içe olmanın büyük önem taşıdığına dikkati çekti.Isparta Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Halil Sarıkaya, 90-94 yılları arasında üniversitede çalıştığını belirterek projenin kendisi için bir nostalji olduğunu söyledi. Sarıkaya, “O yıllardan bugüne kadar çok fazla değişim oldu üniversitemizde. Hiç görmediğim ve bilmediğimiz yerleri gezme fırsatı yakaladık. Üniversitemiz çok gelişmiş. Avrupa üniversiteleri ile yarışabilecek kadar güzel bir üniversiteye sahibiz. Üniversitemizi tanımak biz öğretmenler için önemli. Öğrencilerimize SDÜ hakkında bilgi verebilir, gelişmeleri aktarabiliriz.” diye konuştu.İlk olarak Radyo SDÜ stüdyolarını ziyaret eden öğretmenler, Radyo- Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde (RATEM) bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Müzik Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi bünyesinde bulunan Çalgı Belgeliği Müzesi inceleyen konuklara, Teke yöresine ait sipsi, kabak kemane başta olmak üzere yaklaşık 150 enstrümanın yer aldığı müze tanıtıldı.Konuklar, geleneksel kütüphane hizmetlerini teknolojik gelişmeler ile destekleyen tüm öğrencilere 7/24 hizmet veren Prof. Dr. Hasan Gürbüz Kütüphanesini de ziyaret etti. Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi bünyesinde yer alan Halı Müzesini gezen öğretmenler, buluşları ile bilim dünyasını aydınlatan önemli şahsiyetlerin portrelerinin yer aldığı el dokuması halıları yakından inceledi.Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde faaliyet gösteren firmaları da gezerek bilgi alan öğretmenler, program kapsamında son olarak Yenilikçi Teknolojiler Uygulama Araştırma Merkezi’nde yer alan Uygulamalı Temel Bilimler ve Teknolojileri Araştırma Birimi, Enerji Teknolojileri Birimi, Biyomühendislik Araştırma Birimi, laboratuvarlar ve cihazlar hakkında bilgi edindi.Gezi kapsamında son olarak öğretmenlerle bir araya gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, üniversitemizin tarihçesi, akademik-idari yapılanması ve projeleri hakkında bilgi verdi.