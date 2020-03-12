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Eğirdir'de bir tekne turu için Konya'dan 100 kişi geldi

Eğirdir'de bir tekne turu için Konya'dan 100 kişi geldi
TÜRKİYE 0
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Eğirdir Belediyesi bülteni

BAŞKAN VELİ GÖK’E TEŞEKKÜR ETTİLER.
ELEKTRİKLİ TEKNE İÇİN KONYA’DAN 100 KİŞİ GELDİ.
Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün projesiyle hayata geçen Eğirdir Gölünde Elektrikli Tekne büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hemen hemen her hafta sonu Elektrikli Tekneye binmek için Isparta başta olmak üzere, Konya, Afyon, Denizli, Burdur, Antalya ve çevreden gelen misafirler Eğirdir’de güzel vakit geçirmeye devam ediyorlar. Bu hafta sonu Eğirdir’e gelen Gezipero Turizm misafirleri Eğirdir’den mutlu ayrıldılar. Belediye Başkanımız Veli GÖK’e teşekkür eden Gezipero Turizm Sahibi Mustafa ÇAKMAKÇI ‘Yaklaşık 4 yıldır, neredeyse her hafta 4000’e yakın kişiyle Eğirdir’i gezdik ve gezmeye devam ediyoruz. Son 5 turumdan edindiğim güncel gözlemler; Eğirdir’in turizm hususunda köklü bir aydınlanma yaşadığı yönünde. Belediye Başkanı Veli Gök’ün bu husustaki çabaları takdire şayan. Kadınlar günü vesilesiyle düzenlediğimiz turda tam 100 kişi olarak Eğirdir’in yolunu tuttuk. Doğayla bütünleşmek adına ‘’Eğirdir’’ bölgedeki en iyi tercihimiz diyebilirim. Eğirdir Gölü Türkiye’de kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Her mevsim zihninizi dinlendirebileceğiniz zamanı size sunuyor. Türkiye’de gördüğüm en berrak, en sakin göl diyebilirim. Adada önceden bizim kapasitemizi karşılayabilecek tekne bulamamamız bizim açımızdan büyük bir sorun teşkil ediyordu. Fakat sezonun başlamasıyla birlikte Eğirdir Belediyesi sürpriz bir aktivite konseptiyle karşımıza çıktı. 45 kişilik kapasitesiyle limandan elektrikli tekneyle bir saatlik mavi bir sakinliğe yol alabiliyoruz artık. Tekne sessiz olduğu için iyileşmek ve geçmeyen zamanı geçirmek adına ideal. Üstelik Mayıs ayına kadar ücretsiz. Ben ve 100 misafirim bu hizmetten çok memnun bir şekilde limandan ayrıldık. Eğirdir Belediyesi’ne bu hizmetinden dolayı Gezipero olarak çok teşekkür ederiz. Turizm yatırımlarının hızla devam etmesi dileğiyle, zira Eğirdir bunu fazlasıyla hak ediyor.’ Dedi.

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