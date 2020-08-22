Isparta Belediyesi önündeki üç katlı yeraltı otoparkı, Belediye Meclisi kararıyla kapatılmış, ardından gerek İnşaat Mühendisleri Odası gerekse Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü hocalarının yaptığı çalışma sonrasında otoparkın güçlendirilmesi yönünde karara varılmıştı.Bu karar sonrasında Isparta Belediyesi tarafından otoparkın güçlendirilmesi için SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü hocaları tarafından hazırlanan proje ile ihaleye çıkıldı, bir süredir çalışmalar devam ediyordu.Proje kapsamında mevcut kolonlar büyütüldü, betonları dökülerek kolon güçlendirmesi tamamlandı.Şimdi, zarar gören en üst döşemenin üzerindeki dolgu ve topraklar tamamen temizlenecek. Ardından da otopark üzeri yükseltilmiş döşeme betonu dökülerek güçlendirme çalışmaları tamamlanacak.Güçlendirme çalışmalarının ardından otopark içerisinde son tadilatlar yapılarak tekrar kullanıma açılacak.