Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla merkeze uzak olan mahallelerde yapımları tamamlanan hizmet noktaları faaliyete geçti. Bir süre önce Davraz Mahallesi Tapu Müdürlüğü yanında faaliyete geçen hizmet noktasının yanı sıra, son olarak da Çünür ve Doğancı Mahallelerinde de hizmet noktaları hizmete başladı. Vatandaşlar su faturasından, çevre temizlik vergisine, emlak vergisinden, ilan reklam vergisine kadar her türlü iş ve işlemlerini merkeze gelmeden mahallelerindeki hizmet noktalarından yapabilecekler.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda belediye çalışmalarında her gün yeni hizmetlerin eklendiğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, “Şehrimize uzak, yaş ortalaması yüksek olan mahallelerimize daha kolay hizmet sunabilmek, hizmeti ayaklarına getirebilmek adına Hizmet Noktalarımızı faaliyete geçirdik. Davraz Mahallesinde tapu dairesi yanında her türlü hizmeti alabilecekleri hizmet noktamız faaliyete geçmişti. Bugün itibariyle Çünür ve Doğancı Mahallelerimizde de hizmet noktalarımız hizmete başladı. Doğancı Mahallemizdeki hizmet noktamız Dere, Doğancı, Yenice ve Keçeci Mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın hizmete kolay ulaşımını sağlamış olacak. Vatandaşlarımız hizmet noktalarımızda belediye ile ilgili her türlü tahakkuk ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Su faturaları, ilan reklam vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi tüm işlemleri vatandaşlarımız burada gerçekleştirebilecekler. Emlak beyan değerlerini bildirip bununla ilgili işlem yapabilecekler. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla faaliyete geçirdiğimiz hizmet noktalarımız bu bölgelerdeki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Isparta’mıza hayırlı olsun” dedi.Hizmetlerin mahallelerinde ayaklarına kadar getirilmesinden dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade eden muhtarlarda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini ilettiler.Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in hizmeti mahalle sakinlerinin ayağına kadar getirdiğini söyleyerek, “Bu vatandaşın ayağına gelmiş bir hizmettir. Mahallemize yapmış olduğu her türlü hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e sonsuz teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık” dedi.Mahallelerine yapılan hizmet noktasının açılışının sevincini yaşadıklarını söyleyen Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı da, “Halkımızın rahatlığı için açılmış olan bu hizmet noktasından dolayı Başkanımıza ve ekine teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya da, “Bu anlayışla belediyemiz bizlere daha da yakınlaştı. Yaşlı genç vatandaşlarımız burada daha kolay bir şekilde hizmete ulaşabilecekler. Her türlü faturalarını ödeyebilecekler, bu hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.Dere Mahallesi Muhtarı Şakir Taşçeken, “Böylesine güzel ve modern bir hizmetten dolayı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederiz” diye konuştu.Mahalle sakinlerinden Cennetoğlu lakaplı Hasan Hüseyin Uçmak’ta yapılan hizmetin önemli olduğunu dile getirerek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Uçmak, “Özellikle yaşlı vatandaşlarımız için açılan bu hizmet noktası çok faydalı, teşekkür ediyorum” dedi.