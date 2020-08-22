Kaymakam Adem ÇELİK ve Başkan Veli GÖK'ten Plaja Ani Denetim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Eğirdir Kaymakamımız Adem ÇELİK beraberinde Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, Emniyet Müdürü Ayhan ZARİF ve kolluk kuvvetleri Eğirdir'de hizmetini sürdüren dünyaca ünlü Altınkum Plajında denetimlerde bulundular. Denetimler esnasında vatandaşlara maske ve mesafe kurallarını hatırlatan Kaymakam Adem ÇELİK vatandaşlardan kurallara uymalarını hastalığın artış gösterdiğini hatırlattı. Eğirdir Belediyesine ait Altınkum Plajı görevlilerinin girişte misafirlerin ateşini ölçmeleri ve tüm kurallara harfiyen uydukları görüldü.