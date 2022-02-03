Eğirdir Belediye Meclisinin 2022 Şubat ayı birleşimleri oldukça hızlı ve verimli geçiyor.Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Isparta il temsilciliği Eğirdir Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. KADEM İl temsilcisi Gonca Kayacan KADEM faaliyetleri ve işbirliği ile yapılacak projeler üzerine bir sunum gerçekleştirdi.KADEM faaliyetleri hakkında bilgi veren Kayacan KADEM'in toplumda kadınların birikim ve yeteneklerini daha verimli kullanabilecekleri uygun zeminler oluşturmayı amaç edinirken, nitelikli, toplumsal farkındalığı yüksek, özgüven sahibi şahsiyetler yetiştirmeyi hedeflediğini ayrıca, kadınların farkındalığını arttırmak üzere Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi kadın ve ailelere Devlet tarafından sunulan sosyal destekleri ve erişim yöntemlerini anlattıklarını. Kadınlara yol gösterici bir rehber oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.Sözlerini şu şekilde sürdüren Kayacan, 'Akademik çalışmalar yaparak kadın çalışmaları alanında toplumsal bilinç oluşturmak için eğitim faaliyetlerinde bulunuyoruz.Kadın girişimcilere iş hayatındaki fırsatları sunup, bu kaynaklara ulaşmasında destek sağlıyoruz.' dedi.Eğirdir ilçesinde yapılacak faaliyetlerden de bahseden Kayacan, ilk olarak Devletin Kadın ve Aileye Verdiği Destekleri ihtiyaç duyulan herkesime ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Üreten kadınlarımızı e-ticaret sistemi ve yeni nesil kooperatifçilik eğitimleri ile destekleyeceğiz, akademik anlamda 1 panel ve 1 çalıştay planlamamız var diyerek işbirliklerinden bahsetti.Kadın alanındaki çalışmaları ve kadınlara sağladığı imkanlar ile destekleri adına Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e teşekkür eden Kayacan 6 Mart'ta Atatürk'ün Eğirdir'e Gelişinin yıldönümünde Eğirdir'in Milli Mücadeledeki önemi nedeniyle kadınlarımızın bu mücadelede nasıl büyük bir rol oynadıklarını anlatmak amacıyla Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve KADEM işbirliği ile bir program tertip edeceklerini ve bunun çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK KADEM Başkanı Gonca Kayacan ve tüm ekibini tebrik ederek yaptıkları çalışmalar ve Eğirdir Belediyesi ile işbirliği gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)