İTÜ Eta Vakfı Isparta DOĞA KOLEJİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Eta Vakfı Doğa Koleji eğitim öğretim de Isparta’mızda adından söz ettirmeye devam ediyor. İTÜ Eta Vakfı Doğa Koleji yetkililerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda, okulda öğrencilerin sadece sınavlardaki başarısıyla değil hem sosyal hem de kültürel gelişimlerine de önem veriliyor. 4 yaş anasınıfı eğitiminden 12.sınıfa kadar eğitim faaliyetlerine devam eden okulda her kademede uygulamalar 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre tasarlanıyor.



