Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün talimatı ile Eğirdir Belediyesi Liman Başkanlığı tarafından Eğirdir Gölü'nün içerisinde bulunan ve suyun yüzeyine oldukça yakın olan kayalıkların bulunduğu bölgelere işaretli dubalar yerleştirildi.Bu dubalar sayesinde gölde bulunan gezi tekneleri başta olmak üzere diğer gölde bulunan kayıklarda güzergahlarını bu işaretlere göre belirleyecekler.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)