Geçtiğimiz ocak ayında yapılan kongrede Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı seçilen Mehmet Demiralay, yönetimi ve sektör çalışanları ile birlikte Federasyon Başkanı Bayram Karakaş'ı ağırladı.Türkiye Berberler Kuaförler Güzellik Salonları Fedarasyon Başkanı Bayram Karakaş, Isparta Berberler Kuaförler Güzellik Salonu odasına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Oldukça verimli geçen bu ziyarette, güzellik salonları ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 civarında güzellik salonu bulunan ilimizde sektörün günün gelişmelerini yakından takip ettiği ifade edildi.Federasyon bazında ilk kez gerçekleşen bu ziyaret sektör çalışanlarını oldukça mutlu etti.