PROJE BAKANLIKTAN BİR HAFTADA ÇIKTI

SEV KORU YAŞAT PROJESİ START ALDI

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile SS Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde “Sev, Koru, Yaşat” projesinin protokolü imzalandı.SS Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Rabia Aydemir, imza öncesi yaptığı açıklamada, 2016 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini ifade etti ve hazırladıkları proje ile hazırlanan ürünlerin Dezavantajlı gruplara aktarılacağını söyledi.Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, bu kooperatif bir adım daha öne geçerek bakanlığın, devletin, hükümetin kadın ve Kadına yönelik her faaliyette yanlarından olduklarını söyledi ve projenin çok kısa sürede olur aldığını belirtti.Protokole Kooperatif Başkanı Rabia Aydemir ve İl Müdürü Yakup Kütük imza attı.