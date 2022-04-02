ISPARTA ESNAFINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

İlimizde uzun yıllardır faaliyet gösteren Tayfun Motorlu Araçlar Sahibi Tayfun Borucu, geleceğin teminatı gençlerin eğitiminde kullanılmak üzere maliyeti oldukça yüksek elektrikli araç motorunu bağışladı.Başta Teknofest gibi bilime ışık tutan gençlerin sektör bazında başarılı icat ve çalışmalar yapması için Ispartalı Esnaf örnek bir davranışta bulundu.Tayfun Borucu, Elektrikli aracın motorunu ISUBÜ Mekatronik Bölümüne hibe etti. Borucu yaptığı açıklamada, "Bu motor çok önem taşıyor. Geçen yıl Kocaeli'nde gençler yarışmalara katılmıştı. Bu beni çok etkilemişti. Gençlere sahip çıkmak çok önemli. Ayrıca ufak tefek parça hediye ettim. Öğrencilere destek olmak lazım. Her zaman gençlerin yanındayım" diye konuştu.