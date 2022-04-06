İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

İlimiz Merkez mahalle ve köy muhtarlarına yönelik olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan iş ve işlemler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz toplantı salonundaki bilgilendirme toplantısına İl Müdürü, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.Açılış konuşmasını İl Tarım ve Orman Müdürünün yaptığı toplantıya konuşmacı olarak katılan Şube Müdürleri ise yapılan iş ve işlemler hakkında genel bilgilendirmelerde bulundu.İl Müdürlüğünce yapılan bu toplantıdaki hedef karşılıklı olarak bir araya gelerek ihtiyaç ve sorunların daha hızlı çözüme ulaştırılmasına katkı sağlamaktır.Toplantı muhtarların talep, öneri ve isteklerini belirtmeleri ile son buldu.Eyup ADIGÜZEL