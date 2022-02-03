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Haber: ​Çocuklarda İştahsızlık

Haber: ​Çocuklarda İştahsızlık
TÜRKİYE
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Çocuklarda İştahsızlık
 
Çocuğunun iştahsız olması birçok annenin şikayetçi olduğu bir durum. Uzm. Dr. Ayşe Yiğit Keskin, iştahsızlık nedenleri ve tedavisi konusunda önemli bilgiler verdi. Çocukların iştahının açılabilmesi için ebeveynlere önerilerde bulundu.
 
Çocuğunun iştahsız olması ve yemek istememesi birçok annenin şikayet ettiği bir durum. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Yiğit Keskin, iştahsız bir çocukta ilk olarak beslenme eksikliğinin büyüme ve gelişmede geriliğe yol açıp açmadığına bakılması gerektiğini söyledi. Keskin, “Eğer büyüme gelişme geriliği varsa; gastrit reflü kabızlık, çöliak, besin allerjileri gibi sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer kalp ve böbrek rahatsızlıkları, demir ve vitamin eksiklikleri, hipotiroidi gibi endokrin hastalıklar araştırılmalıdır. Huzursuz aile ortamı da psikolojik faktör olarak çocukta görülen iştahsızlığın önemli bir sebebidir” dedi.
Uzm. Dr. Ayşe Yiğit Keskin şu bilgileri verdi:
İştahsız çocuğun Değerlendirilmesi:
 
Birçok neden çocuklarda iştahsızlığa neden olabilir. Bunun için öncelikle çocukların hekim tarafından düzenli kontrollerinin yapılması, büyüme çizgilerinin (persantil eğrilerinin)takip edilmesi; iyi bir öykü alınması, tam bir fizik muayene ile gerekirse laboratuvar tetkiklerinin yapılarak altta yatan bir neden var mı değerlendirilmesi gerekir. Çocukların çoğunda organik bir neden saptanamayabilir. Burada aileden alınan öykü ve çocuğun yediği 3 -7 günlük gıdanın listesinin değerlendirilmesi çok önemlidir.
*Ailesi tarafından iştahsız kabul edilen fakat yaşına uygun gelişen, yediği gıdalar yaşına ve vücut yapısına uygun olan çocuklarda; aileye temel beslenme kuralları anlatılmalıdır.
*Yemeğe ilgisiz içine kapanık çocuklarda; genellikle psikolojik faktörler göz önüne alınmalı, çocukla yeterince kaliteli zaman geçirilip geçirilmediği, öz bakımında ve ihtiyacı olduğu zamanlarda koşulsuz yanında olunduğunun ona hissettirilip hissettirilemediği, karşılıklı güvenli bağlanmanın sağlanıp sağlanamadığı sorgulanmalı gerekirse ailenin bir uzmandan destek alması sağlanmalıdır.
*Yemek seçen çocuklarda; iştah sevdikleri gıdalara karşı iyidir ancak sevmediği gıdalarda yemek yemeyi reddederler. Bu çocuklarımızı zorlamak yerine teşvik edilmeli, rol model olunmalı, akranları ile yemek yemesi sağlanarak gözlem yapmasına fırsat verilmelidir.
*iştahsız ve hareketli çocuklar; yemek yemeye ilgisizdirler ve kolay doyarlar. Onlar için yemek hızlıca bitmeli ve oyuna tekrar dönülmelidir. Bu çocuklarda yemek öncesinde oyunlar oynanarak oyun ihtiyacı karşılanmalı ve sofrada keyifli yemek ritüelleri oluşturulmalıdır.
*Hastalıktan dolayı iştahı azalan çocuklarımızın beslenme isteksizliğine ise saygı göstermeliyiz. Hekimimizle işbirliği yaparak bu süreci atlatmalıyız.
 
İştahsız Çocukta Ebeveynler Neler Yapabilir:
 
*Öğün sırasında çocuk sunulan besini reddederse fazla ısrarcı olunmamalı, öğünde iki seçenek sunulmalı, eğer yemek istemiyorsa bir sonraki öğüne kadar beklenmelidir. Reddedilen besine bir süre ara verilmeli fakat yine belli aralıklar çocuğa sunulmalıdır. Mide kapasiteleri küçük olduğundan 7-8  kaşıktan sonra yemeyebilir. Çocuklar kıyaslanmamalı, yemek yedirmek için korkutulmamalı, tehdit edilmemelidir.
*Çocuğun öğün saatleri düzenli olmalı, ebeveynleri ile beraber masaya oturmalı kendinin yemesine izin verilmelidir. Çocuğun kalabalık bir sofrada yemek yemesi iştahını olumlu etkiler.
*Çocuğun tabağı ilgini çekecek şekilde süslenerek beslenme isteği arttırılmaya çalışılabilir.
*Yemek saatleri düzenli olmalı, yemek aralarında iştahı kesebilecek besinler ve tatlı atıştırmalıklardan uzak durulmalı, aile bireyleri çocuğa karşı ortak tutum sergilemelidir.
*Yemek sırasında televizyon ve tablet kullanılmamalıdır. Çocukları ekran karşısında beslemek beslenme kontrolünün bozulmasına ve iştah kaybına neden olabileceği gibi; yediğini kontrolsüzce yediğinden obeziteye de yol açabilir.
*Meyve suyu, süt, çay, kola gibi içecekler öğün öncesinde yada öğün sırasında verilmemelidir.
*Aktivite ve egzersiz iştah üzerine olumlu etkilere sahiptir. Yemek öncesi oyunlar oynanarak çocuğun acıkması ve yemek sırasında ilgisinin dağılması engellenebilir. Ancak ağır aktiviteler  iştahı kapatabilir buna da dikkat etmek gerekir.
 
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